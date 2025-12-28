PSG : un taulier de Luis Enrique a pris une décision forte de sens pour son avenir

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Après une année historique, Marquinhos, héros du PSG et visage de la fidélité au club parisien, va prendre une décision forte de sens pour son avenir : obtenir la nationalité française. Après treize ans vécus sous les couleurs rouges et bleues, le capitaine incarne bien plus qu’un joueur étranger adopté, il s’affirme désormais comme un Parisien à part entière, sur et en dehors du terrain.

Marquinhos, 13 ans d’histoire avec le PSG

Arrivé à Paris en 2013 après un premier pas en Europe avec l’AS Rome, Marquinhos a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire du Paris Saint-Germain. Devenu capitaine, leader charismatique et véritable roc défensif, il a soulevé la Ligue des champions en mai dernier avec le club de la capitale après des années et des années à courir après.

Sous contrat depuis ses 19 ans, le Brésilien s’est peu à peu imposé comme l’un des piliers incontestés du vestiaire et du projet QSI. Année après année, il a tissé un lien unique avec Paris, qui va aujourd’hui bien au-delà du football.

Une démarche familiale pour la nationalité française

Ce souhait d’obtenir la double nationalité française est d’abord une histoire de famille. À l’occasion de la remise du trophée RTL Sport 2025, Marquinhos a révélé que sa femme, Carol Cabrino, avait déjà lancé la demande, confirmant que la démarche est inscrite dans le quotidien du foyer.

« On travaille pour cela, madame a déjà demandé ! Moi je travaille pour cela, pour demander avec [elle] aussi », a confié le défenseur, citant la volonté de s’ancrer définitivement dans le pays où ses enfants sont nés et grandissent.

« Enfin être un Parisien français » : le symbole d’un choix de vie

À 31 ans, Marquinhos ne cache pas l’émotion que revêt ce nouveau chapitre. Derrière la démarche administrative, c’est le symbole d’une reconnaissance et d’un profond attachement à la France qui prend forme. « Pour moi, ce serait un grand plaisir d’enfin être un Parisien français », admet-il. Obtenir un passeport bleu-blanc-rouge, c’est aussi honorer tout ce que la France et le PSG lui ont apporté depuis plus d’une décennie.

Des racines brésiliennes à une vie parisienne

Formé aux Corinthians et élevé au rythme du football brésilien, Marquinhos a vu sa trajectoire basculer à Paris. En treize ans, le défenseur a vécu autant d’années en France que dans son pays natal, signe d’une intégration totale.

Il souligne l’importance de cette double culture : « J’ai vécu 18 ans au Brésil, mais 13 ans déjà en France, alors c’est normal qu’une grande partie de moi soit parisienne. » Ses enfants sont nés ici, son couple a grandi à Paris et la famille se projette sans détour dans la capitale.

Un avenir à Paris après la carrière ?

À 31 ans, Marquinhos s’interroge déjà sur son rôle une fois les crampons raccrochés, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. Rester à Paris comme symbole d’une vie ancrée dans la ville-lumière n’est plus une simple option : « Pourquoi pas continuer à vivre à Paris ? »

La question de l’après-carrière est naturelle pour un homme qui incarne la fidélité au club et à la ville. L’idée de transmettre, de contribuer à la vie parisienne ou de porter les couleurs du PSG d’une autre manière fait partie de ses réflexions.

Une année 2025 historique pour Marquinhos et le PSG

L’histoire prend une dimension encore plus forte en 2025. Cette saison restera gravée comme celle du record absolu : le PSG et Marquinhos soulèvent six titres majeurs sous la houlette de Luis Enrique.

Ligue des champions

Ligue 1

Coupe de France

Trophée des champions

Supercoupe d’Europe

Coupe intercontinentale

Ce palmarès exceptionnel hisse définitivement Marquinhos parmi les légendes du club. De la défense à l’état civil, Marquinhos n’a jamais cessé de s’imprégner de l’âme parisienne. L’obtention de la nationalité française serait le plus beau symbole : celui d’un joueur devenu véritablement « chez lui » à Paris.