PSG Mercato : Marquinhos cash sur son avenir… et sur celui de Neymar !

Le capitaine du PSG s’est exprimé ce jeudi, sur son avenir et celui de Neymar, son compatriote…

Ce jeudi sur RMC, Marquinhos a répondu aux questions de Jérôme Rothen . L’ancien ailier l’a notamment interrogé sur son avenir. Et alors qu’il est lié au club de la capitale jusqu’en 2028, Marquinhos a affiché une envie très claire…

Marquinhos prêt à finir au PSG

« Finir ma carrière au PSF, franchement je ne dis pas non, a-t-il soutenu. On sait qu’être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de sa carrière… parce que si tu es au PSG, tu dois être en haut niveau et tu dois être bon, la concurrence elle est là, il y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui poussent et ils veulent leur place. Et toi, tu dois continuer à être très bon jusqu’à 38, 37 ans. Je ne sais pas quand je vais arrêter ma carrière, je veux jouer encore longtemps, le plus possible, je pense que je vais tout donner pour ces couleurs-là. Moi j’ai 31 ans, j’ai accompli plein d’objectifs, je n’ai pas envie d’aller chercher des objectifs ailleurs tant que je me sens bien, content, aimé, tant que je sens que j’ai ma place encore dans l’équipe, que le président est content avec mes performances. Et le coach aussi, parce que c’est lui qui est le boss de l’équipe. Tant que ça me plaît, tant que je suis content et qu’ils sont aussi contents avec mes performances, pourquoi pas. Je vais tout donner pour que je puisse rester le plus longtemps possible. »

Il veut Neymar à la Coupe du monde

Interrogé sur Neymar et son envie de le voir rejoindre le Brésil cet été pour la Coupe du monde 2026, Marquinhos n’a pas hésité : « Neymar, c’est un grand ami, c’est un talent. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de comment il est, s’il est bien, s’il est en forme, si physiquement il a repris ses marques. J’espère qu’il va reprendre sa forme. S’il est dans sa forme et physiquement et qu’il est bien, pourquoi pas. J’espère bien qu’il puisse revenir en forme et qu’il puisse venir à la Coupe du monde. »