À LA UNE DU 4 JAN 2026
[11:58]ASSE : au Mans, les ultras ont ciblé 2 décisionnaires des Verts
[11:30]Revue de presse : Ménès annonce le pire à Strasbourg, Monaco hurle au scandale
[11:03]PSG : le groupe pour le derby avec une nouveauté
[10:40]PSG Mercato : une doublure à Neves pour 40 M€ ?
[10:09]OM : un coup dur, un retour et deux surprises pour affronter Nantes !
[10:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Mais que demande le peuple ? »
[09:41]FC Nantes Mercato : de bonnes nouvelles concernant Aboukhlal !
[09:10]OM Mercato : une piste estivale revient hanter les Phocéens, le PSG impliqué
[08:45]Le Real Madrid au bord de l’abîme, le FC Barcelone miraculé
[08:28]ASSE : après Le Mans, Tardieu pointe du doigt un secteur
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : le groupe pour le derby avec une nouveauté

Par Raphaël Nouet - 4 Jan 2026, 11:03
💬 Commenter
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre Vendée Foot.
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le derby face au PFC ce soir au Parc des Princes.

Une seule surprise dans le groupe dévoilé par Luis Enrique il y a quelques minutes. Il s’agit d’Arthur Vignaud, gardien de 17 ans, convoqué pour la première fois suite à la blessure de Matvei Safonov. Pour le reste, pour la première fois de la saison, le groupe du PSG est quasiment au complet. Il ne manque que les participants à la Coupe d’Afrique des Nations, dont Achraf Hakimi. Ce qui fait que Luis Enrique pourrait aligner ce soir dans le derby ce qui se rapproche le plus de son équipe type pour la première fois depuis très longtemps !

Gardiens : Chevalier, Marin, Vignaud.
Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho, Nsoki.
Milieux : Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Mayulu.
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot