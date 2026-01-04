Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le derby face au PFC ce soir au Parc des Princes.

Une seule surprise dans le groupe dévoilé par Luis Enrique il y a quelques minutes. Il s’agit d’Arthur Vignaud, gardien de 17 ans, convoqué pour la première fois suite à la blessure de Matvei Safonov. Pour le reste, pour la première fois de la saison, le groupe du PSG est quasiment au complet. Il ne manque que les participants à la Coupe d’Afrique des Nations, dont Achraf Hakimi. Ce qui fait que Luis Enrique pourrait aligner ce soir dans le derby ce qui se rapproche le plus de son équipe type pour la première fois depuis très longtemps !

Gardiens : Chevalier, Marin, Vignaud.

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho, Nsoki.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Neves, Mayulu.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola.