À LA UNE DU 19 JAN 2026
[20:27]RC Lens : le climatiseur de l’OM snobe le Vélodrome
[19:35]ASSE : Reims se renforce avant d’affronter les Verts
[19:20]OM : l’arbitre du choc contre Liverpool réveille un douloureux souvenir
[19:01]Stade Rennais Mercato : la raison de la vente de Jacquet rappelle un douloureux souvenir au RC Lens
[18:44]PSG : le Sporting, Zidane, Dieu… les mots forts de Luis Enrique
[18:35]FC Nantes Mercato : un flop estival bientôt en L2 ?
[18:18]PSG Mercato : après Lee, l’Atlético veut un autre supersub de Luis Enrique
[18:00]ASSE – le rendez-vous de Didier Bigard : « Les leçons à ne pas oublier d’ASSE – Clermont »
[17:58]RC Lens : Pierre Ménès envoie un Sang et Or chez un géant européen
[17:43]Real Madrid Mercato : Jürgen Klopp donne de l’espoir aux Merengue
PSG : le Sporting, Zidane, Dieu… les mots forts de Luis Enrique

Par Raphaël Nouet - 19 Jan 2026, 18:44
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors d'une conférence de presse.
L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, était en conférence de presse en ce début de soirée, avant le match de Champions League demain à Lisbonne contre le Sporting.

Il préfèrerait (presque) jouer les barrages de la C1 !

« Pour être honnête, je pense que c’est important pour la confiance de l’équipe de gagner demain et prendre les trois points, mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux. Parce que si on est qualifiés dans le Top 8, on ne jouera pas les barrages. Et il manquera déjà les matchs de la Coupe de France… Mais c’est sûr que l’objectif c’est de gagner et de finir dans les huit meilleures équipes, même si je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. C’est contradictoire. »

La Panenka de Diaz et la référence à Zidane

« Aujourd’hui, on a parlé de ça dans le bus. Tout le monde parle de Brahim mais Zidane, Zidane qui est Dieu, a fait ça en finale du Mondial. Je me rappelle que Sergio Ramos a fait ça. Si tu marques une panenka, tout le monde applaudit. Si tu rates, tout le monde dit des choses. Brahim Diaz, c’est un joueur magnifique, je le connais, je l’avais fait venir en sélection espagnole. C’est injuste comme situation mais ce n’est que du sport. Il faut savoir gagner et savoir perdre. Dans le sport, le plus important, ce sont les valeurs que tu peux montrer aux gens. Ce n’est pas un assassin ou une personne mauvaise. C’est un jeune joueur, c’est un moment difficile. »

Gérer la déception d’Hakimi

« C’est la vie. C’est comme quand un entraîneur part parce que le club le fait partir. Ce n’est rien de particulier, c’est la vie. Là, le Sénégal a gagné et il faut féliciter le champion. Il faut aussi féliciter les Marocains. Je dois valoriser le travail de Hakimi comme joueur. »

Pourquoi le PSG est plus motivé en C1

« C’est facile à expliquer. Il n’y a pas de meilleure compétition pour un joueur ou pour l’équipe. En termes de performances, c’est dans la même lignée que la saison dernière quand on dominait les matchs mais qu’on ne gagnait pas à cause d’un manque d’efficacité. »

