PSG : les salaires des joueurs ont été révélés, les écarts sont saisissants !

Coup de projecteur sur le nouveau baromètre des salaires au Paris Saint-Germain. Champions d’Europe, les Parisiens affichent une grille salariale où l’écart entre stars et nouveaux visages n’a jamais été aussi marqué. Voici le classement actualisé, révélateur d’une hiérarchie très assumée dans le vestiaire parisien.

Dembélé, Marquinhos, Hakimi : un podium XXL

Selon Le Parisien, Ousmane Dembélé survole la hiérarchie des salaires avec un montant de 1,56 million d’euros bruts mensuels. Une récompense logique pour le Ballon d’Or 2025 et maître à jouer d’un collectif survolté. Juste derrière, le capitaine Marquinhos empoche 1,13 million chaque mois, confortant sa place de pilier défensif.

Le podium est complété par Achraf Hakimi, véritable dynamiteur du couloir droit, qui pointe désormais à 1,1 million d’euros. Le latéral marocain, récemment en pleine actualité pour son retour imminent sur les terrains, s’impose comme l’un des mieux lotis du vestiaire.

Qui complète le Top 10 des salaires parisiens ?

Derrière le trio de tête, la hiérarchie continue avec des salaires frappants. Lucas Hernandez atteint le seuil du million mensuel. Ensuite, place aux deux révélations du projet parisien : Vitinha et Warren Zaïre-Emery culminent à 950 000 €.

La première nouvelle recrue majeure, Khvicha Kvaratskhelia, s’affiche déjà comme l’un des joueurs les mieux rémunérés avec 910 000 €, soit quasiment autant que Nuno Mendes (900 000 €).

4. Lucas Hernandez : 1 M€/mois

5. Vitinha : 950 000 €/mois

5. Warren Zaïre-Emery : 950 000 €/mois

7. Khvicha Kvaratskhelia : 910 000 €/mois

8. Nuno Mendes : 900 000 €/mois

9. Désiré Doué : 500 000 €/mois

9. Bradley Barcola : 500 000 €/mois

9. Lucas Chevalier : 500 000 €/mois

Le Top 10 se ferme donc avec un ticket d’accès fixé autour du demi-million. Un palier déjà très élevé pour plusieurs jeunes talents en pleine montée en puissance.

Les écarts de rémunération au sein de l’effectif du PSG

La fracture est nette : à l’ombre des superstars, la plupart des nouveaux venus et des jeunes titulaires doivent composer avec des salaires divisés par deux (voire plus) par rapport au top. Illia Zabarnyi (450 000 €) et Gonçalo Ramos (445 000 €) illustrent cet écart, tandis que des cadres comme Fabian Ruiz (435 000 €) et Joao Neves (400 000 €) doivent se contenter de montants plus “raisonnables”.

Certains noms marquants comme Kang-In Lee (310 000 €) rappellent que l’accès à l’élite financière passe encore par la performance et la patience. L’écart entre les cadres historiques et les jeunes arrivés récemment façonne logiquement la dynamique interne du club.

Les surprises du classement : Pacho, Safonov et les nouveaux venus

Deux véritables surprises émergent du bas de la grille parisienne : Willian Pacho ne touche « que » 280 000 € par mois, à peine devant Lucas Beraldo (270 000 €). Dernière marche du classement, le gardien russe Matvey Safonov ferme la marche avec un salaire mensuel à 250 000 €. Un contraste fort avec les rémunérations XXL, alors qu’il commence à rebattre la hiérarchie des gardiens, preuve du rôle toujours ouvert aux nouveaux défis.

En synthèse, le Paris Saint-Germain affiche une politique salariale où le collectif brille mais l’individuel pèse lourd. Les écarts financiers dessinent la hiérarchie comme rarement dans un club d’élite, entre stars confortées et nouveaux venus en quête de reconnaissance. De quoi alimenter la dynamique interne toute aussi passionnante que les exploits européens du groupe, et renforcer un vestiaire déjà propulsé sur le toit de l’Europe.