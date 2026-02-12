PSG : près de 200 millions d’euros tombent dans les caisses après une saison historique

À LA UNE DU 12 FéV 2026
Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 12:40
💬 Commenter
Le Paris Saint-Germain ne s’est pas contenté de tout gagner sur le terrain lors de la saison 2024-2025.
En coulisses aussi, le club de la capitale a frappé fort, avec des revenus records et un jackpot proche des 200 millions d’euros liés à ses performances internationales.

Une saison sportive entrée dans l’histoire

Champion de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de France, du Trophée des Champions et surtout de la Ligue des champions, Paris a réalisé un exercice presque parfait.
Seule ombre au tableau : une finale perdue en Coupe du monde des Clubs face à Chelsea.

Malgré cela, cette campagne reste l’une des plus marquantes de l’histoire du club, tant par les titres remportés que par son impact économique.

Un jackpot européen à plus de 190 millions d’euros

Les parcours en compétitions internationales ont rapporté une somme colossale.
Au total, 192,4 millions d’euros ont été encaissés :

  • 154 millions d’euros grâce au sacre en Ligue des champions
  • 38,4 millions d’euros liés à la participation à la Coupe du monde des Clubs

Un gain massif qui confirme que la domination sportive parisienne se traduit directement en puissance financière.

Des revenus globaux toujours plus élevés

Sur l’ensemble de la saison, le PSG affiche un chiffre d’affaires de 837 millions d’euros, réparti entre :

  • 367 M€ de revenus commerciaux
  • 293 M€ de droits TV et compétitions
  • 177 M€ de recettes jour de match

Une progression continue : les revenus ont été multipliés par neuf depuis l’arrivée de QSI en 2011, preuve de la transformation économique du club.

Des dépenses mieux maîtrisées malgré une perte nette

Tout n’est pas parfait pour autant.
Le PSG enregistre encore une perte nette d’environ 40 millions d’euros.

Mais plusieurs indicateurs passent au vert :

  • baisse de 18 % de la masse salariale, notamment après le départ de Kylian Mbappé
  • poids des salaires réduit à 65 % des revenus, contre plus de 100 % quelques années plus tôt

Des signes d’une gestion plus équilibrée, en phase avec les exigences financières européennes.

Paris confirme sa nouvelle dimension

Entre triomphe sportif et puissance économique, la saison 2024-2025 marque un tournant.
Le PSG n’est plus seulement un géant français : il s’impose désormais comme une référence durable du football européen, capable de gagner… tout en générant des revenus records.

Et au vu de ces chiffres, Paris semble armé pour dominer encore longtemps, sur le terrain comme dans les comptes.

