À LA UNE DU 13 FéV 2026
[10:30]OM Mercato : un banni de Deschamps raté de peu, la vérité éclate
[10:02]PSG Mercato : deux coups dantesques pour 200 M€ cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent trembler
[09:41]Revue de presse espagnole : terrible stat pour Flick au FC Barcelone, quatre finales pour Arbeloa avec le Real Madrid
[09:17]OM : outre Beye, un ancien coach de Ligue 1 contacté… et il a déjà donné sa réponse !
[08:53]RC Lens : c’est confirmé pour Cahuzac… chipé par Haise au Stade Rennais ?
[08:35]Stade Rennais – PSG : Tambouret prévoit un gros bouleversement, Luis Enrique en gestion
[08:11]FC Barcelone : le Barça prévoit de grosses représailles après la correction face à l’Atlético
[07:48]OM : une réunion a eu lieu entre Benatia et Beye, Longoria sonne l’alerte !
[07:28]FC Nantes : deux changements à prévoir pour Kantari face à l’AS Monaco ?
[07:12]RC Lens : une grande nouvelle est tombée, les supporters peuvent jubiler !
PSG Mercato : deux coups dantesques pour 200 M€ cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone peuvent trembler

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 10:02
💬 Commenter
Luis Castro et Luis Enrique sur le terrain du Sporting avant le match de mardi.
Pour ce mercato estival, le PSG serait sur les traces de Cristian Romero et Bruno Guimarães. Deux joueurs très chers, mais la concurrence sera rude, notamment celle du Real Madrid et du FC Barcelone.

Après un mercato hivernal plutôt calme, marqué uniquement par l’arrivée du jeune Dro Fernandez, le PSG prépare déjà son été et vise des renforts majeurs pour renforcer son effectif et continuer à dominer en France et en Europe. La direction parisienne semble avoir ciblé deux dossiers stratégiques qui pourraient bouleverser le marché.

Romero et Guimarães au PSG pour un peu moins de 200 millions ?

En effet, selon Ekrem Konur, le premier nom évoqué en interne est Cristian Romero, le défenseur central argentin de Tottenham. Champion du monde 2022, Romero, âgé de 27 ans, s’est fait une réputation de guerrier en Premier League, avec un style de jeu agressif qui lui a valu six expulsions depuis son arrivée à Londres. Cette combativité pourrait séduire le PSG, en quête de solidité défensive dans l’axe. Cependant, l’opération s’annonce compliquée : Tottenham réclamerait entre 80 et 90 millions d’euros, et la concurrence est féroce avec le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid sur les rangs.

Le second dossier brûlant concerne Bruno Guimarães, milieu de terrain brésilien de Newcastle et ancien de l’OL. International auriverde et pilier des Magpies depuis 2022, Guimarães pourrait être tenté par un départ vers un club capable de viser le titre et la Ligue des Champions. Newcastle attendrait un transfert d’au moins 100 millions d’euros, et Paris devra rivaliser avec d’autres clubs anglais et espagnols pour le séduire. Recruter Guimarães représenterait un investissement stratégique, apportant créativité et profondeur à un milieu parfois en difficulté.

Avec ces deux pistes, le PSG affiche clairement ses ambitions : après un hiver calme, l’été pourrait être agité et transformer en profondeur l’effectif parisien. Romero et Guimarães pourraient bien être les grands coups qui portent le PSG vers de nouveaux objectifs XXL.

