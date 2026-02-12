À LA UNE DU 12 FéV 2026
[13:00]Real Madrid – Barça : un duel se prépare pour un international argentin !
[12:40]PSG : près de 200 millions d’euros tombent dans les caisses après une saison historique
[12:20]OM : deux clans distincts dans le vestiaire après le départ de Roberto De Zerbi ?
[12:00]Une pluie de bonnes nouvelles pour l’ASSE et Philippe Montanier avant Guingamp !
[11:40]FC Nantes : l’immense fiasco Kita résumé en une statistique
[11:20]Le coup fourré d’Habib Beye au Stade Rennais qui profiterait à l’OM ?
[11:00]ASSE : un premier record tend les bras à Montanier avec la Ligue 1 en ligne de mire !  
[10:40]RC Lens : la folle raison de la venue d’Allan Saint-Maximin au mercato !
[10:20]Le Stade Rennais fonce sur Franck Haise et inflige un coup dur aux supporters de l’OM
[10:00]Revue de presse : l’AS Monaco attend le FC Nantes, coup dur à Metz
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid – Barça : un duel se prépare pour un international argentin !

Par Louis Chrestian - 12 Fév 2026, 13:00
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le mercato d’été pourrait bien offrir un nouveau Clasico… en coulisses.
Courtisé par les plus grands clubs européens, Cristian Romero semble plus proche que jamais d’un départ de Tottenham. Et en Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone avancent déjà leurs pions pour attirer l’international argentin.

Tottenham fragilisé, Romero poussé vers la sortie

La situation sportive des Spurs pèse lourd dans ce dossier.
Mal classé en Premier League et marqué par le récent départ de Thomas Frank, le club londonien entre dans une zone d’incertitude qui pourrait provoquer plusieurs mouvements majeurs.

Capitaine et pilier défensif, Romero voit son avenir s’assombrir dans ce contexte instable.
Malgré une prolongation jusqu’en 2029 l’été dernier, le défenseur de 27 ans envisagerait désormais un départ lors du prochain mercato.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Le Real Madrid en quête d’un nouveau patron défensif

À Madrid, l’intérêt est clair.
Le club merengue prépare l’avenir de sa défense centrale, avec les départs possibles de David Alaba et Antonio Rüdiger en fin de saison.

Dans cette optique, Romero apparaît comme une cible idéale :

  • expérience au plus haut niveau,
  • leadership naturel,
  • agressivité défensive compatible avec l’exigence madrilène.

Il pourrait ainsi s’intégrer dans une nouvelle génération défensive aux côtés de jeunes profils prometteurs.

Le Barça s’invite dans la bataille

Mais le Real Madrid n’est pas seul.
Le FC Barcelone surveille lui aussi de près la situation du champion du monde argentin.

La direction catalane apprécie particulièrement :

  • sa personnalité de leader,
  • son impact physique,
  • sa capacité à sécuriser une défense parfois fragile.

Romero coche donc de nombreuses cases pour renforcer l’arrière-garde blaugrana.

Un obstacle majeur : le prix fixé par Tottenham

Le principal frein reste financier.
Sous contrat longue durée et évalué autour de 60 millions d’euros, Romero représente un investissement conséquent.

Un montant plus accessible pour le Real Madrid, dont la puissance économique pourrait faire la différence dans ce duel avec Barcelone, toujours attentif à son équilibre budgétaire.

Un Clasico du mercato en préparation

Avec un joueur désireux de partir, deux géants espagnols à l’affût et Tottenham en difficulté, tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement Real-Barça sur le marché des transferts.

Si rien n’est encore acté, une chose est certaine :
le dossier Cristian Romero pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été européen.

Real MadridFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid