Real Madrid – Barça : un duel se prépare pour un international argentin !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le mercato d’été pourrait bien offrir un nouveau Clasico… en coulisses.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Cristian Romero semble plus proche que jamais d’un départ de Tottenham. Et en Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone avancent déjà leurs pions pour attirer l’international argentin.

Tottenham fragilisé, Romero poussé vers la sortie

La situation sportive des Spurs pèse lourd dans ce dossier.

Mal classé en Premier League et marqué par le récent départ de Thomas Frank, le club londonien entre dans une zone d’incertitude qui pourrait provoquer plusieurs mouvements majeurs.

Capitaine et pilier défensif, Romero voit son avenir s’assombrir dans ce contexte instable.

Malgré une prolongation jusqu’en 2029 l’été dernier, le défenseur de 27 ans envisagerait désormais un départ lors du prochain mercato.

Le Real Madrid en quête d’un nouveau patron défensif

À Madrid, l’intérêt est clair.

Le club merengue prépare l’avenir de sa défense centrale, avec les départs possibles de David Alaba et Antonio Rüdiger en fin de saison.

Dans cette optique, Romero apparaît comme une cible idéale :

expérience au plus haut niveau,

leadership naturel,

agressivité défensive compatible avec l’exigence madrilène.

Il pourrait ainsi s’intégrer dans une nouvelle génération défensive aux côtés de jeunes profils prometteurs.

Le Barça s’invite dans la bataille

Mais le Real Madrid n’est pas seul.

Le FC Barcelone surveille lui aussi de près la situation du champion du monde argentin.

La direction catalane apprécie particulièrement :

sa personnalité de leader,

son impact physique,

sa capacité à sécuriser une défense parfois fragile.

Romero coche donc de nombreuses cases pour renforcer l’arrière-garde blaugrana.

Un obstacle majeur : le prix fixé par Tottenham

Le principal frein reste financier.

Sous contrat longue durée et évalué autour de 60 millions d’euros, Romero représente un investissement conséquent.

Un montant plus accessible pour le Real Madrid, dont la puissance économique pourrait faire la différence dans ce duel avec Barcelone, toujours attentif à son équilibre budgétaire.

Un Clasico du mercato en préparation

Avec un joueur désireux de partir, deux géants espagnols à l’affût et Tottenham en difficulté, tous les ingrédients sont réunis pour un affrontement Real-Barça sur le marché des transferts.

Si rien n’est encore acté, une chose est certaine :

le dossier Cristian Romero pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs de l’été européen.