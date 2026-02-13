PSG : les tops et les flops de la défaite à Rennes

Le PSG a chuté ce soir à Rennes (1-3) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Voici nos tops et nos flops…

Le Stade Rennais recevait le PSG ce soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assurait l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise. Comme il fallait s’y attendre, les supporters, déçus des résultats, ont déployé à l’entrée des joueurs une banderole ciblant à la fois Beye et la direction : «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours», a pesté le RCK, dont le message a dû être apprcié par Beye, Pouille ou encore la famille Pinault.

Mais sur le terrain, le PSG n’a pas profité de ce climat hostile alors que le SRFC a répondu présent, dès l’entame de match. Et sur une ouverture de Nagida, Al-Tamari a ouvert le score en profitant du marquage un peu trop lointain de Pacho pour tromper Safonov d’une jolie frappe du gauche. Et Lepaul a doublé la mise peu après l’heure de jeu, avant que Dembélé ne ramène le PSG à 2-1 dans la foulée, de la tête, sur un centre d’Hakimi.

Doué maladroit, Nuno Mendes en dedans, Zabarnyi toujours aussi emprunté

Du côté des satisfactions, au PSG, Safonov n’a rien à se reprocher sur les deux buts, et Kvara a été le joueur parisien le plus remuant. Dembélé a marqué un joli but de la tête, sur un centre millimétré d’Hakimi, longtemps inoffensif. Mais Embolo a profité d’un mauvais alignement de Zabarnyi pour ajouter un 3e but.

En revanche, plusieurs Parisiens ont déçu. C’est le cas de Pacho, qui a offert trop de liberté à Al-Tamari sur l’ouverture du score, de Nuno Mendes, malmené par ce même Al-Tamari, ou encore de Zabarnyi, à la fébrilité contagieuse en Bretagne et pas clair sur les deux derniers buts du SRFC. Au milieu, Vitinha n’a pas rayonné. Zaïre-Emery s’est battu mais il n’a pas surnagé, tout comme Joao Neves. Un trio qui a souffert face à l’agressivité et la vitesse d’exécution des Rennais. Enfin, en attaque, Doué a été maladroit. Barcola et Lee sont entrés en jeu, tout comme Dro, mais sans vraiment s’illustrer, Barcola butant sur Samba sur la dernière action du match.