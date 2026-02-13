Stade Rennais – PSG : Samba fait passer un message à Beye, Dembélé tire la sonnette d’alarme

Le PSG a chuté ce soir à Rennes (1-3) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Voici les réactions de Brice Samba et Ousmane Dembélé…

Le Stade Rennais recevait le PSG ce soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assurait l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise. Comme il fallait s’y attendre, les supporters bretons, déçus des derniers résultats, ont déployé à l’entrée des joueurs une banderole ciblant à la fois Beye et la direction : «Une année de plus à se faire chier. B(e)ye, b(e)ye les grands discours», a pesté le RCK. Mais sur le terrain, le PSG n’a pas profité de ce climat hostile alors que le SRFC a répondu présent, dès l’entame de match. Sur une ouverture de Nagida, Al-Tamari a ouvert le score en profitant du marquage un peu trop lointain de Pacho pour tromper Safonov d’une jolie frappe du gauche. Lepaul a doublé la mise peu après l’heure de jeu, avant que Dembélé ne ramène le PSG à 2-1 dans la foulée, de la tête, sur un centre d’Hakimi. Mais Embolo a profité d’un mauvais alignement de Zabarnyi pour ajouter un 3e but et offrir aux Rennais un succès de prestige fêté en grandes pompes par le Roazhon.

Samba tient sa revanche, Dembélé n’a pas apprécié l’individualisme du PSG

Brice Samba, auteur d’un très bon match, pouvait savourer, sur Ligue 1+: « C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Maintenant c’est le passé, la meilleure réponse c’est sur le terrain. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe. On connaît tous la qualité de cette équipe de Paris, en plus ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est très bien pour la suite. »

De son côté, Ousmane Dembélé a déploré le pale visage montré par le PSG. « On est très mal rentrés dans le match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même. Je pense aussi que Rennes a fait un très bon match, ils ont été revanchards, ils méritent leur victoire. »