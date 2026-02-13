Stade Rennais – PSG : Luis Enrique répond au coup de gueule de Dembélé

Le PSG a chuté ce soir à Rennes (1-3) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Voici la réaction de Luis Enrique…

Le Stade Rennais recevait le PSG ce soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assurait l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise. Mais sur le terrain, le PSG n’a pas profité du climat de tensions créé par les Ultras bretons alors que le SRFC a répondu présent, dès l’entame de match, pour s’imposer 3-1, assez logiquement.

Après la rencontre, Ousmane Dembélé a déploré le pale visage montré par le PSG. « On est très mal rentrés dans le match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même.»

Luis Enrique déplore simplement le manque d’efficacité du PSG

Des mots forts, auxquels Luis Enrique a été invité à répondre. Et l’Espagnol a préféré calmer le jeu. «Je n’accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d’un match. Je ne permettrai jamais à un joueur d’être au dessus du club. Là dessus c’est clair. Le responsable de l’équipe, c’est moi. Il y a beaucoup d’émotions après un match. Je ne veux pas parler de cas individuels. C’est normal d’être frustré. Quand tu rates autant d’occasions et que tu perds comme ça, les adversaires pensent qu’ils peuvent gagner. On ira à Monaco en espérant montrer autre chose en termes d’efficacité».

Le coach parisien a affiché son incompréhension face au résultat. « C’est incroyable parce qu’on a créé beaucoup de choses, on a presque 4 xG et on n’a marqué qu’un seul but. C’était pareil contre Marseille. Il faut marquer et on a manqué d’efficacité». Et seulement de ça ?