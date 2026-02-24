À LA UNE DU 24 FéV 2026
[00:00]PSG : Lucas Hernandez et Victoria Triay oublient leurs déboires avec une œuvre d’art hors de prix !
[22:54]OM Mercato : un grand espoir africain en approche
[22:20]OL Mercato : la menace FC Barcelone s’éloigne pour Fofana
[21:41]ASSE : une pointure arrive d’Angleterre, le mercato va être dingue !
[21:06]PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Mayulu !
[20:47]Stade Rennais Mercato : un pactole décroché grâce au Real Madrid ?
[20:23]PSG Mercato : le FC Barcelone confirme une offre parisienne record pour Yamal
[19:57]OM : le club victime d’une cyberattaque, 400.000 supporters impactés !
[19:45]RC Lens : un consultant annonce une nouvelle désillusion avant le PSG
[19:20]OL : FIFA, Etats-Unis… Fonseca tire à balles réelles mais perd un soldat
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG : Lucas Hernandez et Victoria Triay oublient leurs déboires avec une œuvre d’art hors de prix !

Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 00:00
💬 Commenter
Lucas Hernandez et sa compagne, Victoria Triay.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Accusés de mauvais traitements par leurs anciens employés, le défenseur du PSG Lucas Hernandez et sa compagne Victoria Triay se sont faits un gros plaisir avec une statue de quatre mètres !

Ce lundi, Lucas Hernandez a diffusé une vidéo insolite sur les réseaux sociaux. On y voit un Kong, une énorme statue de gorille réalisée par l’artiste Richard Orlinski, livrée à son domicile. Elle fait quatre mètres de haut. L’animal, tout en rouge, porte le maillot de l’équipe de France en 2018, année de son deuxième sacre planétaire, et tient une Coupe du monde entre ses mains, au-dessus de sa tête. Le défenseur du PSG veut ainsi décorer son jardin avec un souvenir inoubliable du plus grand jour de sa carrière, lui qui avait disputé tous les matches en Russie.

Une enquête toujours en cours

Il s’agit d’une belle façon pour oublier ses récents déboires extrasportifs. En effet, le parquet de Versailles a ouvert une enquête le 14 janvier après une plainte déposée par une famille colombienne qui travaillait pour Hernandez et Triay. Les parents et les deux enfants travaillaient 24 heures sur 24 pour un salaire global de moins de 10.000€ net. Aucun ne disposait de contrat signé, ni d’accès à la sécurité sociale. La plaignante évoque même l’utilisation de faux papiers d’identité supposés espagnols, fournis par le couple, pour simuler une démarche de régularisation – une promesse restée sans suite.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le couple s’est évidemment défendu en expliquant avoir tout fait dans les règles. Il a également juré être tombé de haut en apprenant l’existence de cette plainte. Mais ce sera à la justice de trancher s’il y a effectivement eu abus ou pas.

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)
28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)
06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot