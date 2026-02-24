Accusés de mauvais traitements par leurs anciens employés, le défenseur du PSG Lucas Hernandez et sa compagne Victoria Triay se sont faits un gros plaisir avec une statue de quatre mètres !

Ce lundi, Lucas Hernandez a diffusé une vidéo insolite sur les réseaux sociaux. On y voit un Kong, une énorme statue de gorille réalisée par l’artiste Richard Orlinski, livrée à son domicile. Elle fait quatre mètres de haut. L’animal, tout en rouge, porte le maillot de l’équipe de France en 2018, année de son deuxième sacre planétaire, et tient une Coupe du monde entre ses mains, au-dessus de sa tête. Le défenseur du PSG veut ainsi décorer son jardin avec un souvenir inoubliable du plus grand jour de sa carrière, lui qui avait disputé tous les matches en Russie.

Une enquête toujours en cours

Il s’agit d’une belle façon pour oublier ses récents déboires extrasportifs. En effet, le parquet de Versailles a ouvert une enquête le 14 janvier après une plainte déposée par une famille colombienne qui travaillait pour Hernandez et Triay. Les parents et les deux enfants travaillaient 24 heures sur 24 pour un salaire global de moins de 10.000€ net. Aucun ne disposait de contrat signé, ni d’accès à la sécurité sociale. La plaignante évoque même l’utilisation de faux papiers d’identité supposés espagnols, fournis par le couple, pour simuler une démarche de régularisation – une promesse restée sans suite.

Le couple s’est évidemment défendu en expliquant avoir tout fait dans les règles. Il a également juré être tombé de haut en apprenant l’existence de cette plainte. Mais ce sera à la justice de trancher s’il y a effectivement eu abus ou pas.

Le calendrier de fin de saison du PSG

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League