À LA UNE DU 12 AVR 2026
[11:40]RC Lens : très bonne nouvelle pour Thauvin, il a grillé une légende du PSG
[11:20]Revue de presse : un joueur de l’OGC Nice vers le Bayern, Genesio (LOSC) présent au Stadium malgré le deuil
[11:00]OM : un directeur sportif de renom annoncé pour remplacer Benatia
[10:40]ASSE : Stassin a totalement contredit Montanier après Dunkerque
[10:20]Mercato : l’OM et le LOSC foncent sur un crack ciblé par le RC Lens
[10:00]OM : Beye a provoqué un séisme en Ligue 1, le Stade Rennais a tout déclenché
[09:40]RC Lens : alerte rouge après Rouen, le vestiaire au bord de l’implosion ?
[09:20]Revue de presse espagnole : une polémique avec Mbappé agite le Real Madrid
[09:00]ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier, la preuve par 9 »
[08:40]PSG : une grosse nouvelle tombe pour Luis Enrique avant Liverpool
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : très bonne nouvelle pour Thauvin, il a grillé une légende du PSG

Par William Tertrin - 12 Avr 2026, 11:40
💬 Commenter

Pour la troisième fois cette saison, Florian Thauvin a reçu le trophée UNFP de joueur du mois avec le RC Lens.

Florian Thauvin continue d’écrire une très belle saison 2025/2026 sous les couleurs du RC Lens. Déjà élu joueur du mois de Ligue 1 en septembre et novembre, le milieu offensif lensois vient de décrocher un troisième sacre en mars. Une performance rare qui le rapproche un peu plus des plus grandes légendes du championnat de France.

Un mois de mars encore décisif

Lors du mois de mars, Thauvin a une nouvelle fois été au cœur du jeu lensois. En seulement trois rencontres, il affiche un bilan impressionnant : 2 buts et 2 passes décisives, confirmant son rôle de leader technique dans l’effectif artésien, avec en prime une performance de haut vol face à l’OL en Coupe de France.

Avec 49 % des votes, il devance Folarin Balogun (28 %) et Maghnes Akliouche (23 %), deux concurrents pourtant très performants avec l’AS Monaco.

Un troisième trophée cette saison, un exploit historique

Ce nouveau titre de joueur du mois est déjà le troisième de sa saison 2025/2026. Une régularité qui le place parmi les joueurs les plus dominants de l’histoire récente de la distinction UNFP, créée en 2003/2004.

Avec désormais six trophées UNFP du joueur du mois en carrière, Florian Thauvin dépasse une légende du football mondial et du PSG : Zlatan Ibrahimović (5 titres).

Seul Kylian Mbappé reste encore loin devant avec 11 récompenses, un record qui semble difficile à battre à court terme.

Un joueur redevenu incontournable en Ligue 1

Revenu au premier plan avec Lens, l’ancien international français confirme son retour au plus haut niveau. Déjà récompensé en septembre et novembre, il s’impose comme l’un des joueurs les plus influents du championnat.

Sa capacité à enchaîner les performances décisives fait de lui un élément central du projet lensois, dans une équipe ambitieuse qui joue les premiers rôles en Ligue 1, même s’il a vraiment déçu contre le LOSC et en amical contre Rouen ce samedi.

Avec ce troisième trophée en une seule saison, Florian Thauvin s’installe définitivement dans l’histoire des Trophées UNFP. Une performance rare qui confirme son retour au sommet du football français. Et si la saison n’est pas encore terminée, une question commence à émerger : jusqu’où ira Florian Thauvin ?

RC LensPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, RC Lens