RC Lens : très bonne nouvelle pour Thauvin, il a grillé une légende du PSG

Pour la troisième fois cette saison, Florian Thauvin a reçu le trophée UNFP de joueur du mois avec le RC Lens.

Florian Thauvin continue d’écrire une très belle saison 2025/2026 sous les couleurs du RC Lens. Déjà élu joueur du mois de Ligue 1 en septembre et novembre, le milieu offensif lensois vient de décrocher un troisième sacre en mars. Une performance rare qui le rapproche un peu plus des plus grandes légendes du championnat de France.

Un mois de mars encore décisif

Lors du mois de mars, Thauvin a une nouvelle fois été au cœur du jeu lensois. En seulement trois rencontres, il affiche un bilan impressionnant : 2 buts et 2 passes décisives, confirmant son rôle de leader technique dans l’effectif artésien, avec en prime une performance de haut vol face à l’OL en Coupe de France.

Avec 49 % des votes, il devance Folarin Balogun (28 %) et Maghnes Akliouche (23 %), deux concurrents pourtant très performants avec l’AS Monaco.

Un troisième trophée cette saison, un exploit historique

Ce nouveau titre de joueur du mois est déjà le troisième de sa saison 2025/2026. Une régularité qui le place parmi les joueurs les plus dominants de l’histoire récente de la distinction UNFP, créée en 2003/2004.

Avec désormais six trophées UNFP du joueur du mois en carrière, Florian Thauvin dépasse une légende du football mondial et du PSG : Zlatan Ibrahimović (5 titres).

Seul Kylian Mbappé reste encore loin devant avec 11 récompenses, un record qui semble difficile à battre à court terme.

Un joueur redevenu incontournable en Ligue 1

Revenu au premier plan avec Lens, l’ancien international français confirme son retour au plus haut niveau. Déjà récompensé en septembre et novembre, il s’impose comme l’un des joueurs les plus influents du championnat.

Sa capacité à enchaîner les performances décisives fait de lui un élément central du projet lensois, dans une équipe ambitieuse qui joue les premiers rôles en Ligue 1, même s’il a vraiment déçu contre le LOSC et en amical contre Rouen ce samedi.

Avec ce troisième trophée en une seule saison, Florian Thauvin s’installe définitivement dans l’histoire des Trophées UNFP. Une performance rare qui confirme son retour au sommet du football français. Et si la saison n’est pas encore terminée, une question commence à émerger : jusqu’où ira Florian Thauvin ?