Alors que le PSG s’apprête à disputer un quart de finale retour de Ligue des Champions à Liverpool (21h), un jeune de son Académie a été agressé.

Le timing est terrible pour le PSG. Alors que le club se prépare à disputer un quart de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool (21h), une affaire choquante est venue assombrir l’actualité parisienne. Il y a une dizaine de jours, à Porto, un jeune joueur de la PSG Academy — structure indépendante du club — a été violemment agressé lors d’un tournoi international. Armand, 13 ans, a été pris à partie après avoir défendu un coéquipier victime d’insultes racistes. La situation a rapidement dégénéré. Le jeune garçon a été frappé et a subi un traumatisme crânien.

« Ces événements sont profondément choquants »

Face à la gravité des faits, la PSG Academy a immédiatement décidé de se retirer de la compétition, remportée finalement par le Panathinaïkos, et a déposé plainte. L’émotion est immense. Le club du Montrouge FC 92, où Armand est licencié, a publié un message fort : « Ces événements sont profondément choquants… Armand tu es un héros. » Un soutien massif, à la hauteur de l’acte du jeune joueur, qui a fait preuve de courage en s’interposant face à des propos racistes. Du côté du PSG, le dossier est pris très au sérieux.

Al-Khelaïfi prend le dossier en main

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a personnellement échangé avec les deux jeunes concernés pour leur apporter son soutien. Ils ont également été invités au Parc des Princes, geste symbolique fort dans ce contexte. Au-delà du sport, cette affaire rappelle une réalité préoccupante. Le racisme et la violence n’épargnent pas le football, même au niveau des jeunes. Et dans cette sombre histoire, un message ressort : celui du courage d’un enfant de 13 ans, devenu malgré lui un symbole.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League