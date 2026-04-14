Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, aurait été autorisé par le conseil municipal à négocier la vente du Parc des Princes avec le PSG.

Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain s’apprêtent à disputer un quart de finale retour de Champions League bouillant dans l’enceinte légendaire d’Anfield Road, une très bonne nouvelle est tombée concernant leur propre stade ! Selon Le Parisien, le nouveau maire de la capitale, Emmanuel Grégoire, a été autorisé à négocier avec la direction du club la vente du Parc des Princes. C’était l’une de ses promesses de campagne et il avait annoncé vouloir aller très vite une fois élu. Il a tenu parole.

Reste à se mettre d’accord sur le prix…

Pour autant, ces négociations ne sont pas certaines d’aboutir, même si c’est la volonté des deux camps. Le PSG est évidemment très attaché au Parc des Princes, où il joue depuis qu’il a été créé, alors que la mairie de Paris tient à ce que son club phare reste dans la ville. Mais la question du prix du stade va occasionner de longues discussions. Car chaque partie va vouloir tirer dans un sens. Le PSG, qui devra réaliser de gros travaux de rénovation et d’agrandissement, proposera beaucoup moins que ce que peut espérer la maire de Paris.

Dans une récente vidéo, Pierre Ménès s’était mouillé en expliquant qu’au-dessus de 300 M€, ce serait du vol. Sachant que le PSG était prêt à mettre plus d’un milliard pour construire un nouveau stade en banlieue, 200 M€ pourrait être une bonne base pour débuter les négociations…

Emmanuel Grégoire autorisé à négocier la vente du Parc des Princes avec le PSG

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Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League