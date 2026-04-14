Les compositions d’équipes ne sont pas encore tombées pour Liverpool-PSG mais on sait déjà qu’il y a une grosse surprise dans le onze des Reds.

Six jours après avoir pris le bouillon au Parc des Princes (0-2), où il avait aligné une défense à trois jamais utilisée auparavant, Arne Slot avait promis du changement. Il était question d’une équipe résolument offensive pour tenter de faire tomber le PSG mais également d’un retour au 4-2-3-1 qui a si bien réussi à Liverpool les saisons précédentes. On n’a pas encore de confirmations concernant le schéma tactique mais RMC vient de lancer une petite bombe concernant la composition des Reds : Mohamed Salah démarrera sur le banc !

Pas si surprenant que ça !

Pourtant, l’Egyptien a marqué un joli but samedi dernier contre Fulham (2-0) et il s’agit probablement de son dernier gros match à Anfield avant son départ en fin de saison. Mais Arne Slot aurait pris la décision de le laisser sur le banc. Et ce n’est finalement guère surprenant. Car s’il est très adroit devant le but adverse, Salah défend peu. Et face à Nuno Mendes, cela pourrait faire très mal au latéral droit, qui pourrait être Joe Gomez ou Jeremie Frimpong.

Salah sur le banc, c’est un premier coup de tonnerre dans ce quart de finale retour de Champions League entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Y en aura-t-il d’autres, notamment du côté des champions d’Europe ?

🇪🇬❌ INFO RMC SPORT: Mohamed Salah sur le banc ce soir face au PSG !https://t.co/KwrzD305fE pic.twitter.com/TJGrX5uwxM — RMC Sport (@RMCsport) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League