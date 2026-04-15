Une réunion aura lieu à la fin du mois pour définir les contours du marché estival. Mais il est déjà acquis que le PSG recrutera au minimum quatre joueurs pour renforcer son effectif.

La fin de saison s’approche et la direction du PSG travaille déjà sur le prochain effectif. Il est déjà acquis depuis longtemps que le recrutement sera conséquent car la direction a tiré les leçons de l’échec de l’été 2025. Elle avait voulu récompenser les vainqueurs de la Champions League mais l’équipe s’est trouvée dépourvue à l’automne quand les blessures ont commencé à s’accumuler. Pour éviter qu’une telle situation se reproduise, il y aura donc de grosses arrivées à des postes clef, histoire que Luis Enrique ait le choix des hommes à tous les niveaux.

Alvarez (Atlético) priorité pour l’attaque

Selon le compte X PSGInside-Actus, une réunion aura lieu à la fin du mois de mars pour définir les profils à recruter. Mais Luis Campos, Luis Enrique et le reste des dirigeants sont d’accord sur les grandes lignes : un défenseur central, un milieu de terrain et deux joueurs offensifs arriveront, plus un gardien si jamais Lucas Chevalier demande à partir. C’est l’ancien Lillois qui a les cartes en main : soit il décide de rester pour tenter de récupérer sa place, soit il acte son échec et s’en va. Auquel cas, il sera remplacé par un portier de très haut niveau.

Pour la défense, le PSG vise Koulibaly (Werder) et Ordonez (Bruges) ; pour le milieu, Koné (AS Rome) et pour l’attaque, c’est Alvarez (Atlético) qui est la priorité. L’Argentin arriverait pour remplacer un Gonçalo Ramos qui n’a pas le niveau pour Paris et qui est poussé vers la sortie. Mora (FC Porto), Diomandé (Leipzig) et Rogers (Aston Villa) sont aussi ciblés.

🎯 NOUVELLE STRATÉGIE

Le PSG va recruter, et pas des “seconds couteaux”.



➡️ Postes ciblés :



• 1 défenseur central

• 1 milieu

• 1 à 2 offensifs

• 1 Gardien potentiel en cas de départ



👉 Toujours la même ligne : jeunes à fort potentiel capables de s’imposer dans le temps. pic.twitter.com/9bLnJ9Kk9F — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League