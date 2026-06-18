Le retour de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes s’accompagne de l’arrivée d’un renfort qui fait déjà peur aux supporters.

Michel Der Zakarian n’est pas revenu seul. De retour sur le banc du FC Nantes avec la mission de faire remonter le club en Ligue 1, l’entraîneur arménien a rapidement mis en place son organisation. Comme attendu, il s’est entouré de plusieurs collaborateurs de confiance pour débuter cette nouvelle aventure. Son staff comprend notamment deux adjoints, David Benchkoura et Vitorino Hilton, mais également un préparateur physique, un analyste performance et l’entraîneur des gardiens déjà présent au club.

Un tyran dans les valises de Der Zakarian ?

Parmi ces nouveaux visages, un nom retient particulièrement l’attention : celui de David Benchkoura. Adjoint fidèle de Michel Der Zakarian à Brest, Montpellier puis Caen, il accompagne régulièrement le technicien dans ses différents projets. Son arrivée au FC Nantes apparaît donc comme une suite logique. Mais du côté des supporters nantais, cette nomination ne laisse pas tout le monde indifférent.

Au fil de ses expériences, David Benchkoura s’est forgé la réputation d’un technicien particulièrement exigeant. Certains témoignages remontant à son passage au Stade Brestois lui ont même valu une image de véritable « dur au mal », voire de « tyran » auprès d’une partie des observateurs. Une réputation qui ressurgit aujourd’hui au moment de son arrivée à la Jonelière. Pour certains supporters, cette rigueur extrême pourrait créer des tensions au sein du groupe. D’autres estiment au contraire que le FC Nantes a précisément besoin d’un encadrement plus exigeant après plusieurs saisons compliquées.

Une méthode qui pourrait séduire au FC Nantes

Dans le football moderne, les entraîneurs adjoints au tempérament fort ne sont pas rares. Et dans un contexte où le FC Nantes cherche à retrouver de la stabilité et de la compétitivité, cette exigence pourrait rapidement être perçue comme une qualité. Michel Der Zakarian lui-même a toujours apprécié les collaborateurs capables d’imposer une forte discipline de travail au quotidien.

Le nouvel homme fort du FC Nantes semble donc avoir choisi la continuité en s’appuyant sur des profils qu’il connaît parfaitement et auxquels il accorde une totale confiance. Si le FC Nantes retrouve rapidement une dynamique positive, la réputation de David Benchkoura pourrait même devenir un atout aux yeux des supporters. Il faudrait juste trouver le bon dosage, pas une mine affaire au sein de la Maison Jaune.