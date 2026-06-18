Stade Rennais : une surprise venue de nulle part va remplir (un peu) les caisses du club

Le transfert définitif de Jérémie Boga à la Juventus Turin va générer une rentrée d’argent surprise pour le Stade Rennais.

Même sans implication directe dans le transfert, le Stade Rennais va percevoir une somme liée à la vente définitive de Jérémie Boga entre l’OGC Nice et la Juventus.

Le club italien a levé l’option d’achat de l’attaquant ivoirien pour environ 4,8 millions d’euros, assortis de bonus pouvant porter l’opération à 5,6 millions. Une transaction modeste à l’échelle du mercato européen, mais qui active automatiquement le mécanisme de solidarité de la FIFA.

Une saison à Rennes qui rapporte encore… plusieurs années après

Arrivé en prêt au Stade Rennais lors de la saison 2015-2016, Jérémie Boga n’a porté le maillot rouge et noir que brièvement, sans transfert définitif.

Mais cette période suffit à ouvrir des droits au club breton dans la redistribution prévue pour les clubs formateurs et les clubs ayant contribué au développement du joueur entre ses 12 et 23 ans. Résultat : Rennes devrait récupérer environ 24 000 euros sur cette opération, comme le rapporte Sportune.

Le mécanisme FIFA de solidarité, un revenu discret mais régulier

Ce système prévoit qu’une partie de chaque transfert international soit redistribuée aux clubs ayant formé ou accueilli le joueur durant sa progression.

Dans le cas de Boga, le calcul s’effectue sur la base de l’indemnité fixe versée par la Juventus à Nice, soit 4,8 millions d’euros hors bonus.

Pour le Stade Rennais, ce type de revenus reste marginal mais s’ajoute à une série de petites recettes liées aux nombreux joueurs passés par le centre de formation ou en prêt.

Une carrière itinérante entre Rennes, l’Italie et la Premier League

Formé à Chelsea, passé par Rennes, Grenade, Birmingham, Sassuolo, Atalanta puis Nice, Jérémie Boga poursuit une carrière marquée par les transferts et les prêts successifs.

Son arrivée définitive à la Juventus jusqu’en 2029 confirme sa stabilité retrouvée… et continue d’alimenter indirectement les caisses de ses anciens clubs.