OGC Nice : Jérémie Boga raconte son calvaire, la Juventus l’a sauvé !

Un soir tout bascule pour lui à l’OGC Nice : insultes, coups, isolement total. Quelques semaines plus tard, Jérémie Boga renaît sous le maillot de la Juventus, prêt à prendre sa revanche sur le destin. Retour sur le parcours bouleversant de l’ailier ivoirien, passé de la nuit niçoise à la lumière de Turin…

Quand tout bascule à Nice

La nuit du 30 novembre reste gravée comme un tournant sombre dans la carrière de Jérémie Boga. Rentré avec l’OGC Nice après une défaite à Lorient, l’international ivoirien n’a pas le temps de souffler : à la sortie du bus, une poignée de supporters l’attend, pleine de rancœur. Les mots s’enflamment, puis les gestes suivent. Injures, coups : Boga, tout comme Terem Moffi, parti au FC Porto, vit alors ce que tout footballeur redoute le plus. Pour lui, comme pour Nice, un point de non-retour est franchi. Hors de question de reporter la tunique azuréenne.

Placé en arrêt de travail dès le lendemain, Boga s’enferme alors dans un silence épais. L’impact psychologique est brutal : l’isolement, la perte d’appétit, les nuits sans sommeil deviennent son quotidien. Sa famille, inquiète, ne le lâche pas d’une semelle. Un tunnel sans lumière, où l’espoir se fait attendre.

Une période noire, la famille en soutien

Imaginez deux mois passés loin du groupe. Jérémie Boga, privé de terrain, lutte chaque jour contre l’angoisse. « Ça a été une période difficile pour moi et ma famille », souffle-t-il à DAZN, en confiant l’inquiétude palpable de ses proches. La confiance s’effrite, le moral faiblit : « Je ne mangeais plus, j’ai perdu du poids ».

À ce moment-là, la moindre étincelle d’espoir devient précieuse. Pour retrouver du sens, Boga s’accroche à la voix de son père et au sourire de sa compagne. Le football s’éloigne, mais à chaque matin, sa détermination refait surface. Sa famille l’encourage sans relâche, et le force à tenir pour ce qui pourrait arriver. Un nouveau départ, peut-être…

Le rebond tant attendu finit par arriver. Début février, quand la Juventus offre une porte de sortie, la délivrance est immédiate. « Je suis reconnaissant chaque matin d’être ici, après ce qui s’est passé à Nice. C’est une bénédiction », confie-t-il, la voix tremblante d’émotion. Avant d’annoncer la bonne nouvelle, Boga attend la signature officielle, puis partage enfin sa joie avec les siens : « Mon père était heureux et fier : maintenant que tu es là, tu dois rester et prouver tes qualités. »

Le renouveau à la Juventus

Les premiers pas sous le maillot turinois sonnent comme une revanche. Malgré deux mois d’arrêt, Jérémie Boga impressionne dès son entrée en Coupe d’Italie le 5 février, puis confirme trois jours plus tard en championnat avec une passe décisive face à la Lazio Rome. Il retrouve peu à peu ce rythme qui fait de lui un joueur à part : « Pour moi, c’est juste une question de rythme, mais je le retrouve jour après jour, à l’entraînement et sur le terrain. Je me sens mieux chaque jour, je suis sur la bonne voie. »

La Juventus, séduite par ses premiers pas, observe déjà avec attention : l’option d’achat pourrait bientôt devenir bien plus qu’un détail du contrat. Pour Jérémie Boga, l’enjeu est immense : tout faire pour écrire la suite à Turin et tourner définitivement la page niçoise. Une page douloureuse, qu’il entend désormais refermer par la réussite et la fierté de s’imposer chez les Bianconeri. Ce nouveau défi ne fait que commencer, et l’Italie lui tend les bras pour une renaissance très attendue.