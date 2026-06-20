Stade Rennais Mercato : une nouvelle recrue officialisée ce week-end !

Le Stade Rennais devrait annoncer ce week-end la venue du jeune défenseur central de Benfica Gonçalo Oliveira.

Comme confirmé cette semaine par le journaliste italien Fabrizio Romano, Gonçalo Oliveira va bien quitter Benfica cet été pour rejoindre la Bretagne, et plus précisément le Stade Rennais. Pour s’attacher les services du capitaine de l’équipe réserve du club lisboète, le club Rouge et Noir aurait déboursé environ 3,5 millions d’euros.

Officialisation imminente pour Gonçalo Oliveira !

Selon le compte X @jonathan35001, généralement bien informé sur l’actualité sur du SRFC, l’arrivée du jeune défenseur central portugais devrait être officialisée en cette fin de semaine par le Stade Rennais.

Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, recrutés librement en provenance du RC Lens et du Havre en ce début de mercato estival, Gonçalo Oliveira devrait ainsi devenir officiellement ce week-end la troisième recrue de l’été du club breton.