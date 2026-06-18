Stade Rennais Mercato : Haise tient sa troisième recrue de l’été

Le Stade Rennais poursuit son recrutement, et a trouvé un accord avec Benfica pour s’attacher les services de Gonçalo Oliveira, jeune défenseur central portugais de 19 ans.

Après Thomasson et Soumaré, le Stade Rennais tient la 3e recrue de son mercato estival. Selon les informations révélées par Fabrizio Romano, le « here we go » a été donné et donc un accord total a été trouvé entre Rennes et Benfica pour le transfert de Gonçalo Oliveira. Le montant de l’opération est estimé à 3,5 millions d’euros.

Capitaine de l’équipe réserve du Benfica Lisbonne et international portugais U21, le défenseur gaucher de 19 ans s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs rouge et noir.

Un profil très apprécié au Portugal

Formé au sein de l’académie du Benfica, réputée pour avoir révélé de nombreux talents portugais ces dernières années, Gonçalo Oliveira a franchi les étapes avec régularité. Lors de la saison écoulée, il a porté le brassard de capitaine aussi bien en Youth League qu’avec les jeunes de Benfica, disputant 24 rencontres avec la réserve lisboète. Il a également inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

Défenseur central moderne, doté d’un bon jeu de relance et d’une solide lecture du jeu, il est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du centre de formation benfiquiste.

Une opportunité de marché pour Rennes

Avec un investissement limité à 3,5 millions d’euros, Rennes réalise une opération qui pourrait rapidement prendre de la valeur. Plusieurs observateurs portugais estimaient déjà que le jeune international possédait le potentiel pour intégrer à moyen terme l’équipe première de Benfica.

Le passage de Gonçalo Oliveira en Ligue 1 constituera une étape importante dans sa progression. Rennes espère désormais finaliser les dernières formalités avant l’officialisation de l’arrivée du défenseur portugais.

À seulement 19 ans, Oliveira s’apprête à franchir un cap majeur dans sa carrière et pourrait devenir l’une des révélations du championnat français lors des prochaines saisons.