PSG : Dembélé, Messi et un coup de pouce vers le Ballon d’Or ?

Face à l’Inter Miami de Lionel Messi (18h), Ousmane Dembélé joue bien plus qu’un huitième de finale de Mondial des Clubs. Avec le FC Barcelone de Lamine Yamal absent de cette Coupe du monde des clubs, l’ailier du PSG peut marquer un grand coup… et relancer son rêve de Ballon d’Or.

Ce n’est pas une revanche. Pas un duel personnel. Mais ce soir, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (18h), Ousmane Dembélé pourrait s’offrir un symbole fort dans sa quête ultime. En affrontant Lionel Messi, son ancien coéquipier et mentor, il joue l’un des matchs les plus visibles de sa saison. Une scène idéale pour rappeler qu’il vise encore le sommet : le Ballon d’Or.

Dembélé revient dans l’équipe après plusieurs semaines marquées par des pépins physiques. Mais il revient fort, avec ses stats folles sous le bras : 33 buts, 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Lamine Yamal n’étant pas de la tournée (le Barça ne participe pas à la compétition), l’ailier du PSG a l’occasion d’occuper le terrain médiatique mondial, dans un tournoi suivi de près par les observateurs.

Selon L’Équipe, le scénario est limpide : une victoire du PSG contre l’Inter Miami, un match décisif de Dembélé face à Messi, et un pas de plus vers un Grand Chelem historique avec Paris (Ligue des champions, championnat, Coupe de France, Trophée des champions, Coupe du monde des clubs). Le genre d’année qui pèse lourd dans les votes.

Se « payer » Messi pour gonfler les votes au Ballon d’or ?

Mais s’il y a affrontement, il n’y a pas rupture. Entre les deux hommes, le respect a toujours été là. Dembélé n’a jamais caché que Messi, avec Andres Iniesta, est l’une des raisons pour lesquelles il est tombé amoureux du Barça. À son arrivée en 2017, alors que le jeune Français venait de quitter Dortmund, Messi avait tout de suite repéré son potentiel. Il avait même demandé au staff comment l’aider à s’adapter, à progresser. Puis les conseils, les petits gestes au quotidien, les mots sur le terrain avaient suivi.

Aujourd’hui, Dembélé a mûri. Il est devenu un leader au PSG, plus décisif, plus régulier, toujours aussi imprévisible balle au pied. Et face à Messi, dans ce qui pourrait être le dernier grand rendez-vous de l’Argentin en club sur la scène internationale, il peut envoyer un message : il est prêt à prendre le relais. Sans défi personnel, mais avec l’ambition chevillée au corps. L’élève a peut-être l’occasion de montrer qu’il a bien retenu la leçon. Et de marquer un point décisif dans une course individuelle qui, cette fois, ne semble plus hors de portée.