PSG – Inter Miami : coup dur pour Ousmane Dembélé

Le PSG affronte l’Inter Miami de Lionel Messi ce dimanche à Atlanta pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Si les Parisiens partent favoris, tous les regards se tournent vers Ousmane Dembélé, annoncé remplaçant au coup d’envoi (18h).

La route vers New York, où sont programmées les demi-finales et la finale de la Coupe du monde des clubs, passe par l’Inter Miami. Le PSG affronte ce dimanche, en huitièmes de finale, l’équipe floridienne de Lionel Messi à midi heure locale (18 heures en France), au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Le PSG part logiquement favori face au club de MLS, dont la principale attraction reste la légende Lionel Messi, entouré de ses anciens compères barcelonais Sergio Busquets et Luis Suarez. Pour ce faire, le groupe parisien est quasiment au complet. Seul Presnel Kimpembe est incertain, ménagé depuis trois jours après un coup reçu mardi soir. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, eux, sont aptes. Si le premier postule pour une place de titulaire sur le flanc gauche, L’Ééquipe fait savoir que le second revient avec prudence après une alerte à la cuisse contractée avec les Bleus au début du mois.

Dembélé entrant à l’heure de jeu ?

Dembélé, dont les éclairs ont souvent changé le cours des matchs cette saison, pourrait bien être l’atout explosif du PSG en seconde période. Il est annoncé remplaçant au coup d’envoi. Hier encore, à l’entraînement, il a pourtant montré qu’il n’avait rien perdu de sa vivacité, combinant à pleine vitesse avec Barcola et Randal Kolo Muani lors des exercices offensifs. Son retour en forme pourrait être un facteur déterminant dans cette compétition où les individualités font souvent la différence.

Luis Enrique le sait : un Dembélé à 100 % est capable de déstabiliser n’importe quelle défense par ses accélérations foudroyantes, son imprévisibilité et son aisance dans les petits espaces. Et face à une défense de l’Inter Miami souvent prise de vitesse en MLS, son profil peut s’avérer redoutable. Le coach parisien pourrait donc choisir de le préserver au coup d’envoi pour mieux l’exploiter après l’heure de jeu, lorsque les organismes adverses auront commencé à fatiguer.

En attendant, le staff a continué de travailler les détails. En fin de séance, Luis Enrique a fait peaufiner des combinaisons sur coup franc à Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un indice sur les ambitions parisiennes : être efficace sur chaque phase de jeu. À voir si ce souci du détail portera ses fruits dès aujourd’hui, dans un match où Paris devra conjuguer rigueur collective et fulgurances individuelles. Et pourquoi pas, celles de Dembélé.