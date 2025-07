PSG Mercato : le Bayern lâche l’affaire pour Barcola !

Conscient que ni le PSG ni Bradley Barcola ne veulent négocier, le Bayern Munich s’est tourné vers une autre piste pour le poste d’ailier gauche.

🟥 Rumeur

Samedi, le PSG et le Bayern Munich croiseront le fer en quarts de finale du Mondial des Clubs. Est-ce parce qu’ils n’ont pas envie que Nasser al-Khelaïfi leur dise en personne qu’ils doivent arrêter de draguer Bradley Barcola que les dirigeants bavarois sont passés à autre chose ? Toujours est-il que, ce lundi, on apprend que dans sa quête d’un ailier gauche de très haut niveau, le champion d’Allemagne vise un troisième joueur après Nico Williams (Athletic Bilbao), qui devrait s’engager avec le FC Barcelone, et donc Barcola. Et son identité n’est finalement pas très surprenante…

Les Bavarois visent désormais Luis Diaz

Il s’agit en effet de Luis Diaz. Le Colombien de Liverpool était la priorité du FC Barcelone avant que Nico Williams ne mette la pression pour y signer. Diaz était le favori du directeur sportif catalan, Deco, mais l’ailier de l’Athletic a de nombreux amis au sein du vestiaire blaugrana et ceux-ci ont fait pression pour qu’il les rejoigne. Donc acte… Luis Diaz est un peu le cocu de l’histoire mais, selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, une nouvelle porte prestigieuse s’ouvre à lui. Surtout qu’on apprend en parallèle, de sources anglaises, que Liverpool cherche déjà un nouvel ailier…

Le Bayern Munich qui fonce sur Luis Diaz, ça fait le bonheur du PSG, qui va pouvoir continuer de compter sur Bradley Barcola. L’ancien Lyonnais s’est plutôt bien fait à son statut de titulaire bis de Khvicha Kvaratskhelia. Si sa direction a fermé la porte à un départ, lui ne semblait de toute façon pas décidé à quitter Paris cet été.

« Le coup d’œil de But FC »

« A partir du moment où le Qatar avait fermé la porte, on ne voyait pas comment le Bayern pouvait espérer recruter Bradley Barcola. C’est bien que le géant allemand soit passé à autre chose, histoire de ne pas parasiter les vacances de l’ancien Lyonnais. »