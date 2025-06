PSG Mercato : un second couteau du Real Madrid a mis un stop à Paris !  

Attentif au marché des gardiens sur ce mercato estival en raison de l’incertitude concernant l’avenir de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain lorgne le Real Madrid. Sans succès.

C’est un camouflet inattendu pour le Paris Saint-Germain. À la recherche d’un nouveau gardien pour renforcer son effectif, le club de la capitale avait coché le nom d’Andriy Lunin, auteur d’une saison solide avec le Real Madrid en l’absence de Thibaut Courtois. Mais selon les informations d’Ekrem Konur, le portier ukrainien a tout simplement refusé l’approche du PSG, comme celle de plusieurs autres clubs européens !

Manchester City, Manchester United, Galatasaray, Aston Villa… tous ont tenté leur chance. Mais Lunin (26 ans) n’a pas été convaincu par les projets présentés, y compris celui du PSG, pourtant cité comme l’un des plus ambitieux du continent. Un refus d’autant plus marquant qu’il émane d’un joueur qui reste aujourd’hui le numéro deux à Madrid derrière Courtois.

Ce choix en dit long sur les priorités du gardien ukrainien : stabilité, progression et attachement au Real Madrid. Malgré les garanties sportives et salariales que pouvaient offrir Paris, Lunin préfère rester dans l’ombre du géant belge et attendre son heure à Madrid, plutôt que de répondre aux sirènes d’un club où la pression est permanente et l’environnement parfois instable.

Pour le PSG, c’est un signal fort : même un remplaçant du Real Madrid peut aujourd’hui refuser de rejoindre la capitale. Un coup dur dans un mercato où Paris cherche encore à boucler des dossiers clés, dont celui d’un poste où il n’a pour l’instant aucune garantie que Gianluigi Donnarumma reste cet été.

« Si le PSG poursuit sa saison florissante au Mondial des Clubs, il ne faudrait pas que le dossier Donnarumma vienne enrayer la belle mécanique sportive. Or, la gourmandise salariale du gardien italien fait qu’aucune prolongation n’est actée à l’instant T à Paris. Forcément, le club de la capitale doit creuser des pistes. Lunin était une bonne idée mais Lucas Chevalier reste en haut de la liste. »