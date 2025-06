PSG : Dembélé fond devant Messi et ravive les souvenirs du FC Barcelone

Après la rencontre entre le PSG et l’Inter Miami, plusieurs joueurs parisiens ont livré leur réaction, dont Ousmane Dembélé, qui a retrouvé Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone.

Après le succès 4-0 du PSG face à l’Inter Miami, le club de la capitale a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Une rencontre qui a été marquée par les retrouvailles entre Paris et Lionel Messi, mais également par le retour d’Ousmane Dembélé. Blessé, l’attaquant français n’avait plus joué depuis le 31 mai avec le PSG, date de la finale de Ligue des Champions.

Dembélé aux anges après ses retrouvailles avec Messi

À la fin de la rencontre, l’ancien du FC Barcelone s’est montré satisfait de sa reprise, lui qui est entré à l’heure de jeu : « Ça va bien, je voulais reprendre le rythme après trois semaines en dehors du terrain. Ça fait du bien de revenir avec ce match, cette victoire 4-0 et la qualification. Après la blessure, la Ligue des Nations, j’ai voulu prendre le temps et j’en ai parlé avec le staff. Ce n’était pas une blessure importante, mais il fallait prendre le temps pour que ça cicatrise bien, mais comme ça je reviens frais et ça m’a fait du bien de couper et de revenir frais pour les matches importants. J’ai bossé cette saison, ça a été une réussite personnellement, je veux bien finir la saison avec ce Mondial ».

Dembélé a d’ailleurs pu renouer avec d’anciens compagnons de route du Barça, comme Lionel Messi, Luis Suarez et Jordi Alba. Aux anges après ce moment chargé en émotion, l’international français a adressé un message spécial à la légende argentine, avec qui il a partagé 95 matchs au Barça, pour 15 buts inscrits ensemble. « Quel plaisir de te revoir Leo, le meilleur de tous les temps… J’espère que tu continueras à écrire l’histoire avec l’Inter Miami comme lors de cette Coupe du monde des clubs. » Sur la photo publiée, Dembélé, tout sourire, apparaît tenant entre ses mains le maillot de Messi ainsi que ses crampons. Des objets précieux venant compléter sa petite collection du soir, puisqu’il a également récupéré les maillots de Jordi Alba et Luis Suarez – eux aussi fièrement exposés sur ses réseaux sociaux.

Outre Dembélé, João Neves a inscrit un doublé, et s’est réjoui de la maîtrise collective, même avec un score large : « On a fait un très bon match même si nous menions 4-0, nous avons continué à jouer notre jeu. C’est la première fois que je réussis un doublé dans un match donc je suis très heureux mais je suis surtout content de la victoire de l’équipe. La suite ? On arrive avec la même confiance, on va jouer notre jeu peu importe l’adversaire, on a de la confiance, on est un peu fatigué mais on va aller beaucoup mieux ».

« Quand on est en forme comme ça… »

De son côté, Bradley Barcola a apprécié avoir retrouvé du rythme : « Cela s’est bien passé, on a bien commencé le match, on a marqué rapidement et ça s’est bien passé. Je suis content de mon match, j’aurais aimé marquer, mais je suis content, de reprendre du rythme. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué un match entier et on a gagné, je suis content. On avait un peu de fatigue, on s’est reposé, on était bien frais, quand on est en forme comme ça personne ne peut nous arrêter »

Enfin, Willian Pacho, arrivé à l’été 2024, a quant à lui salué l’ambiance et le soutien du groupe, notamment de Marquinhos : « Depuis que je suis arrivé, l’équipe est incroyable avec moi, l’équipe est très jeune, elle m’a beaucoup aidé, Marqui et les autres. En dehors et sur le terrain, ils me soutiennent toujours, c’est phénoménal pour moi d’être ici à Paris. Oui on parle toujours du fait que je peux m’améliorer et j’essaie de le faire, à l’entraînement, en match. Marquinhos ne sera pas toujours là mais je fais le maximum pour m’améliorer ».

Propos recueillis au micro de DAZN et rapportés par Foot Mercato.