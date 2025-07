PSG Mercato : 2 clubs richissimes s’attaquent à Fabian Ruiz !

Auteur d’une saison phénoménale avec le PSG, Fabian Ruiz (29 ans) intéresse un géant européen et un club d’Arabie Saoudite, prêts à miser gros sur lui.

🟥 Rumeur

Si, cette saison, le PSG a tout écrasé sur son passage, que ce soit en France, en Europe et désormais aux Etats-Unis, c’est notamment parce que son milieu de terrain a été dominateur en toutes circonstances. La triplette Neves-Vitinha-Ruiz n’a pas son pareil pour harceler l’adversaire et faire circuler le ballon. Luis Enrique et la direction parisienne ont bien évidemment l’intention de conserver les Ibériques le plus longtemps possible. Mais il est des propositions qui ne se refusent pas et, en l’occurrence, Fabian Ruiz pourrait être tenté par un départ.

Luis Enrique ne souhaite pas le vendre

Selon Foot Mercato, deux clubs richissimes s’intéressent à l’Espagnol, qui a gagné toutes les compétitions dans lesquelles il a été engagé pendant douze mois, de l’Euro 2024 à la Champions League 2025. C’est le Portugal de ses coéquipiers Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes qui a mis fin à son incroyable série en finale de la Ligue des Nations. Le gaucher espagnol serait dans le viseur de Manchester United et d’Al-Nassr. Les Red Devils, en reconstruction, ont moins de moyens qu’à une époque mais ils restent capables de signer des gros chèques à l’occasion. Quant aux Saoudiens, ils ont des fonds quasiment infinis.

Il faudra au moins ça pour convaincre le PSG de lâcher son joueur. Et encore… Après avoir entretenu des rapports compliqués avec son joueur lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique est devenu fan de Fabian Ruiz. Il s’opposerait à un départ, à moins que le joueur n’en fasse la demande…

« Le coup d’œil de But FC »

« On imagine mal Fabian Ruiz quitter les champions d’Europe pour un Manchester United en pleine déconfiture. Idem pour Al-Nassr, à moins que l’argent et le soleil ne soient devenus sa priorité, ce qui serait étonnant alors qu’il n’a que 29 ans… »