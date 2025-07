Ligue 1 : révélations stupéfiantes sur l’emprise d’al-Khelaïfi sur le football français

Dans la plainte déposée par l’association AC-Anticorruption, on apprend qu’une entreprise contrôlée la famille de Nasser al-Khelaïfi fait de la surfacturation aux dépens des clubs français mais également du Qatar !

Depuis le 31 mai et la victoire du PSG en finale de Champions League, le football français est sur son petit nuage. Et ferme les yeux sur les pratiques de Nasser al-Khelaïfi, qui lui valent d’être inculpé dans treize affaires différentes. C’est peu dire que le président parisien, bras armé de l’émir du Qatar, trempe dans des pratiques condamnables, qui lui ont permis de faire main basse sur le football français tout en assurant à son club de remporter tous les titres possibles via le dopage financier. Et pas seulement en football puisqu’au hand, le PSG, zéro titre avant le Qatar, a remporté onze des douze derniers championnats… Un chiffre à mettre en parallèle avec la version football puisqu’avant le Qatar, Paris avait remporté deux titres en trente-huit ans, contre onze en treize saisons depuis.

Pitch, une agence louche appartenant à la famille de NAK

L’association AC-Anticorruption a déposé, le 3 juillet, une plainte contre le président parisien, mais aussi contre Vincent Labrune, patron de la LFP, et d’autres figures du football français auprès du parquet national financier. Le média Blast a pu se procurer le procès verbal et a fait une découverte stupéfiante : l’agence de marketing sportif Pitch accompagne la plupart des deals conclus par beIN et par d’autres entreprises qataries. Ainsi, lors du fameux contrat de sponsoring conclu l’été dernier avec l’office de tourisme du Qatar, les clubs de Ligue 1 étaient invités à passer par cette agence. Or, on apprend que les véritables propriétaires de Pitch sont quatre proches de Nasser al-Khelaïfi !

La LFP a contre-attaqué en portant plainte pour diffamation mais la justice va tout de même mener l’enquête sur cette énième suspicion à l’encontre du président du PSG…