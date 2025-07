PSG – Real Madrid : Mbappé et al-Khelaïfi préparent une réconciliation en mondovision !

En froid depuis près de deux ans, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé et le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, pourraient profiter du match de ce soir pour officialiser leur réconciliation.

Ce soir, sur les coups de 21h en France, le PSG affronte le Real Madrid en demi-finales du Mondial des Clubs. Une affiche qui fait forcément penser à Kylian Mbappé, parisien pendant sept ans, entre 2017 et 2024, qui a failli s’engager une première fois avec le club de ses rêves, le Real, en 2022, avant d’y filer gratuitement deux ans plus tard. Ce qui a eu le don de mettre dans une colère noire Nasser al-Khelaïfi. Le Qatari, qui avait juré que jamais sa star ne partirait gratuitement, s’est senti humilié et a décidé de lui pourrir la vie pendant son ultime saison parisienne, en 2023-24. Le point d’orgue a été la retenue de 55 M€ de salaires et primes, qui vaut aujourd’hui aux deux parties d’être en litige devant la justice.

Un maillot offert à NAK à la fin du match ?

Mais, qu’on se le dise, l’heure est au dégel ! Al-Khelaïfi a fait le premier pas en disant beaucoup de bien dans l’émission C à Vous juste après le sacre en Champions League. Mbappé en a fait un autre en retirant sa plainte contre X envers le club (même si cela n’empêchera pas la justice de continuer son enquête). Et cette nuit, le natif de Bondy a publié sur Instagram une photo de lui avec le maillot du PSG sur le dos, bras levés au ciel, lors d’un match au Parc des Princes. Une façon de rappeler qu’il reste très attaché au club de la capitale.

Le Parisien assure dans son édition du jour qu’une réconciliation très scénarisée pourrait avoir lieu à la fin du match entre Mbappé et al-Khelaïfi. Quel que soit le résultat de la partie, le président du PSG descendrait sur le terrain, saluerait son ancien joueur, qui lui offrirait son maillot. Tout sourire, les deux hommes poseraient bras dessus, bras dessous devant les caméras et les photographes. Une belle façon de tourner la page après deux années de guerre.