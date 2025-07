PSG : la justice va mettre à mal la paix fragile entre al-Khelaïfi et Mbappé !

Bien que Kylian Mbappé ait décidé de la retirer, sa plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature visant le PSG pourrait tout de même être étudiée par la justice.

C’est avec une certaine surprise que l’on a pu lire dans L’Equipe du jour que Kylian Mbappé avait retiré sa plainte contre X visant le PSG pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature. L’attaquant du Real Madrid aurait la volonté de calmer le jeu avec le club de la capitale et souhaiterait « simplement » que ses salaires et primes non versés lui soient versés. Alors que la haine était à son paroxysme depuis plus d’un an entre lui et Nasser al-Khelaïfi, qui lui avait fait payer par tous les moyens le fait qu’il ait quitté Paris libre, la période était désormais à l’apaisement. Sauf que…

La justice va continuer d’enquêter

Sauf que L’Equipe annonce que la juste pourrait continuer d’enquêter sur cette affaire ! En effet, le média précise que contrairement à une enquête préliminaire, qui s’arrête dès que la plainte est retirée, une information judiciaire peut continuer, même si le plaignant a décidé d’arrêter les frais ! Or, Nasser al-Khelaïfi est poursuivi par la justice française pour 13 chefs d’accusations différents. Il se pourrait donc que le juge Tournaire, qui a en charge la majorité des dossiers, décide de laisser ouvert celui-là, au cas où il permettrait de faire la lumière sur d’autres.

Ainsi, la fragile paix amorcée par le retrait de la plainte de Kylian Mbappé pourrait causer du tort à son sulfureux président, qui bénéficie d’une auréole depuis la victoire du PSG en Champions League mais qui traîne un nombre incalculable de casseroles…