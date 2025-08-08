PSG : Donnarumma pris en flag’ en train de fumer, le cliché qui fait parler !
Bastien Aubert
7 août 2025

Gianluigi Donnarumma (PSG, 26 ans) a été pris en train de fumer une cigarette pendant ses vacances. Un geste inattendu qui fait réagir… mais pas forcément choquer.

Gianluigi Donnarumma est en détente totale. En vacances avant la reprise, le gardien du PSG a été aperçu en train de fumer une cigarette lors d’un déjeuner en bord de mer. La scène, immortalisée par un cliché partagé sur les réseaux sociaux, a surpris certains supporters… mais n’a pas non plus déclenché de tollé.

« Il est en vacances, tant qu’il fait le taf sur le terrain »

À 26 ans, le portier italien – qui sort d’une saison de haut niveau – semble profiter à fond de sa coupure estivale. Si certains s’étonnent de voir un athlète de haut niveau fumer, d’autres relativisent : « Il est en vacances, tant qu’il fait le taf sur le terrain… », peut-on lire sur X (ex-Twitter).

Du côté du PSG, on se focalise sur la reprise. Et difficile d’imaginer que ce moment de relâchement vienne perturber la hiérarchie ou les plans du PSG pour la saison à venir. Avec Lucas Chevalier qui pourrait arriver à Paris, la concurrence s’annonce de toute façon déjà musclée dans les buts.

