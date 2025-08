PSG Mercato : Luis Enrique bloque un attaquant et met 10 joueurs à la porte ! 

Si Luis Enrique bloque le départ de Kang-In Lee, convoité sur ce mercato, l’entraîneur du Paris Saint-Germain prépare un grand ménage avec une liste d’indésirables qui s’allonge.

🟥 Rumeur

Le mercato s’agite au Paris Saint-Germain et Luis Enrique trace une ligne claire : certains joueurs sont intouchables, d’autres priés de faire leurs valises. Selon Marca, Kang-In Lee, auteur d’une saison mitigée avec le PSG, rêve d’un rôle plus important. Convoité par Arsenal, Naples, Manchester United et plusieurs clubs de Serie A, le Sud-Coréen n’exclut pas un départ pour gagner du temps de jeu. Pourtant, Luis Enrique s’y oppose fermement. Le technicien espagnol apprécie son profil et compte sur lui pour la saison à venir.

Pendant que Lee reste, d’autres sont poussés vers la sortie. D’après As, la liste des indésirables comprend déjà Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Ilyes Housni et Renato Sanches. Ces joueurs s’entraîneront à l’écart en attendant de trouver une porte de sortie.

Le ménage ne s’arrête pas là. Des dossiers plus sensibles sont également sur la table : Presnel Kimpembe, Arnau Tenas, Gianluigi Donnarumma et Lucas Beraldo, ce dernier étant suivi de près par Galatasaray et la Juventus.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le message est clair : Luis Enrique veut un effectif resserré et compétitif pour défendre son titre européen, quitte à provoquer un été mouvementé au PSG. »