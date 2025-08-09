Alors que l’officialisation de Lucas Chevalier au PSG ne devrait plus tarder, Gianluigi Donnarumma a créé une polémique à travers une publication sur Instagram.

Gianluigi Donnarumma fait parler de lui après l’arrivée de Lucas Chevalier au PSG, qui n’est pas encore officielle. En effet, sur Instagram, le gardien italien a publié une photo où il sourit en famille devant un gâteau marqué « Numéro 1 », suscitant de nombreuses interprétations. Certains y voient un message à la direction du club, remettant en question son rôle désormais incertain suite à l’arrivée de Chevalier, que Luis Enrique envisage comme le nouveau titulaire.

Donnarumma face à un dilemme

Informé depuis plusieurs jours du recrutement de Chevalier, Donnarumma, héros du triomphe en Ligue des champions la saison dernière, se retrouve face à un dilemme : partir cet été, option favorable pour le club, ou rester et gérer une possible cohabitation délicate avec le nouveau venu. Malgré tout, son expérience et son statut dans le vestiaire pourraient lui assurer un rôle important, même en cas de concurrence accrue.