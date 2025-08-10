Prévue samedi, l’arrivée d’Illya Zabarnyi à Paris a finalement été décalée à ce dimanche.

Le transfert d’Illya Zabarnyi vers le Paris Saint-Germain connaît un nouveau contretemps. Initialement attendu ce samedi dans la capitale, le défenseur central ukrainien ne fera finalement son arrivée que dimanche, selon les dernières informations de L’Équipe.

Ce délai est directement lié à des complications administratives du côté de Bournemouth, son club actuel, qui tarde à finaliser les formalités nécessaires à la transaction. Un retard qui reflète des négociations serrées entre les deux clubs, alors qu’un accord a été trouvé pour 63 millions d’euros + 3 millions de bonus.

Encore un peu de patience

Du côté du PSG, on reste patient mais vigilant. Le club parisien attend désormais que tous les documents soient signés pour officialiser l’arrivée de ce joueur prometteur, qui doit renforcer la défense de l’équipe.

Ce décalage inattendu rappelle que, malgré l’enthousiasme autour du transfert, les coulisses des négociations peuvent souvent réserver des surprises jusqu’à la dernière minute. Les supporters du PSG devront donc patienter encore un peu avant de voir Illya Zabarnyi officialisé par le club de la capitale. En attendant, ils ont pu se délecter de l’arrivée confirmée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC.