PSG Mercato : Lucas Chevalier quitte le LOSC et rejoint Paris (officiel)
PSG Mercato : Lucas Chevalier quitte le LOSC et rejoint Paris (officiel)

PSG Mercato : Lucas Chevalier quitte le LOSC et rejoint Paris (officiel)
William Tertrin
9 août 2025

C’est officiel, Lucas Chevalier quitte le LOSC et signe au PSG pour un montant de 55 millions d’euros, bonus compris.

C’est un des transferts de l’été, et il est désormais officiel : Lucas Chevalier quitte le LOSC et signe au PSG jusqu’en 2030. Le gardien de 23 ans, qui a rejoint Lille à l’âge de 12 ans en 2014, signe chez le club champion d’Europe en titre contre une somme de 55 millions d’euros, bonus compris. Après 127 matchs sous le maillot des Dogues, dont 99 en Ligue 1 et 23 en Coupes d’Europe, l’international français reste en France mais défendra donc les couleurs d’un autre pensionnaire de l’élite.

La réaction de Lucas Chevalier

« Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition », a déclaré Chevalier pour le site officiel du PSG.

Le nouveau gardien parisien a également tenu à remercier chaleureusement le LOSC, son club formateur. « Pour moi, le LOSC était un rêve. Il s’est réalisé. C’est greffé là sur le cœur. Ce club fait partie de ceux qui sortent le plus de pépites en France. Il y a ici beaucoup de compétences et tout le monde met tout en oeuvre pour que les joueurs réussissent. Je voudrais donc remercier le LOSC. J’espère à travers mon parcours servir d’exemple pour de jeunes joueurs. J’espère aussi que les supporters sont fiers de moi. Je voudrais leur dire merci pour toutes ces années. J’ai vécu ici des choses très fortes, j’ai senti cette ferveur qui allait crescendo, ce regroupement populaire, cet enthousiasme autour de l’équipe. Et tous autant qu’ils sont, les supporters m’ont donné de l’amour. Je veux les remercier pour la force, pour les soutiens et les sourires qu’ils m’ont donnés. Parfois sur le terrain, j’aimerais que les supporters puissent voir à travers mon regard ce que je vois. C’est tellement beau. C’est un luxe d’avoir vécu ce que j’ai vécu. Vraiment. Je ne les oublierai jamais. » 

