Nouveau gardien du PSG, Lucas Chevalier est revenu sur les raisons de sa signature dans la capitale.

C’est officiel depuis samedi, Lucas Chevalier est le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a déboursé 55 millions d’euros, bonus compris, pour s’offrir le portier qui évoluait au LOSC depuis son plus jeune âge. L’international français a d’ailleurs expliqué que son choix de quitter le Nord et Lille pour rejoindre la capitale s’est imposé naturellement.

« Quand la meilleure équipe de l’année, peut-être même la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, vous appelle, c’est difficile de dire non. Il y a tout ici. C’est un club qui voulait la Champions League et qui l’a gagnée la saison dernière, parce qu’il l’a méritée. Le staff, les conditions d’entraînement, la direction… tout est au top du top. Je suis un joueur ambitieux, je sais que je peux accomplir de grandes choses. Et ici, à Paris, en restant en France après trois saisons bien menées à Lille, c’était le moment. Tout était réuni pour que je vienne. Dès que le Club est venu me voir, je savais que je voulais venir ici. »

Le rôle très important de Luis Enrique

Il a souligné aussi le rôle déterminant de Luis Enrique dans sa décision : « C’est un coach qui a une façon de jouer bien particulière. Le rôle du gardien est très important dans son système, il attend qu’on soit acteur du jeu, qu’on apporte une vraie plus-value. Le fait qu’il ait vu ça en moi, c’est très flatteur et ça me motive encore plus. À moi de lui rendre la pareille. J’aime son énergie sur le bord du terrain, même dans les petits détails comme les célébrations de buts : on sent une cohésion, une vraie force collective. J’ai aussi pu échanger avec lui, et j’ai senti un vrai intérêt de sa part pour que je vienne ici. Avec la saison que le Club vient de faire, c’est peut-être le meilleur entraîneur du monde aujourd’hui. »

Désormais joueur du PSG, Lucas Chevalier pourrait faire ses grands débuts dès mercredi, à l’occasion de la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham.