PSG : Fabrizio Romano lâche une bombe sur le Mercato ! 

Le PSG prêt à frapper un énorme coup sur le marché en attirant Enzo Fernández ? L’histoire avait tout pour faire rêver les supporters parisiens… mais elle vient de prendre fin avant même d’avoir commencé.

Depuis quelques jours, la presse espagnole s’emballe : le Paris Saint-Germain serait sur la piste d’Enzo Fernández, champion du monde argentin et pièce maîtresse de Chelsea. Des « négociations avancées » étaient même évoquées. Mais lundi soir, Fabrizio Romano a refroidi tout le monde. « Les informations venant d’Espagne au sujet du Paris Saint-Germain et d’Enzo Fernández sont totalement infondées. Aucune discussion, aucune offre, aucune chance qu’il parte », a-t-il affirmé, coupant court aux spéculations.

Un transfert déjà impossible



Recruté par Chelsea pour plus de 120 millions d’euros en janvier 2023, Enzo Fernández est encore considéré comme un élément central du projet des Blues. Ils comptent sur lui pour organiser le jeu londonien et aucun signe d’un départ n’a filtré du côté anglais. Pour le PSG, s’aligner sur un tel montant et convaincre Chelsea aurait relevé de la mission impossible.

Paris vise ailleurs

Si le club de la capitale cherche toujours à renforcer son milieu de terrain, le profil recherché serait davantage celui d’un récupérateur de haut niveau qu’un meneur de jeu reculé. Les dirigeants parisiens se concentrent donc sur d’autres pistes, en attendant de conclure les dossiers prioritaires en défense. La rumeur Fernández restera donc comme un simple feu de paille du mercato estival…