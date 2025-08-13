PSG : Luis Enrique va relancer un joueur face à Tottenham, pas de record pour les supporters

En l’absence de Joao Neves, suspendu, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, devrait titulariser Warren Zaïre-Emery, ce soir, face à Tottenham en Supercoupe d’Europe.

S’il y a un poste qui est mis en lumière au PSG en ce moment, c’est celui de gardien de but. Le remplacement de Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier fait couler beaucoup d’encre, surtout après les propos incendiaires de l’agent de l’Italie. La prestation de l’ancien Lillois, ce soir à Udine, pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, sera forcément scrutée à la loupe. La pression pesant sur ses épaules doit être terrible.

Zaïre-Emery a des choses à prouver

Mais un autre secteur va subir un léger changement ce mercredi du côté du PSG : le milieu de terrain. Joan Neves suspendu deux matches pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella en finale du Mondial des Clubs, Luis Enrique devrait titulariser Warren Zaïre-Emery. Elevé au rang de symbole il y a deux ans, le jeune international français est sorti du onze la saison dernière. Il tient une chance de montrer qu’il vaut mieux que son rôle de remplaçant. Mais L’Equipe, qui lui consacre un article, explique que pour cela, il lui faudra se montrer plus décisif et apporter plus d’impact que précédemment…

Enfin, les médias parisiens assurent que les 6.000 supporters parisiens qui feront le déplacement à Udine constituent un record pour la Supercoupe d’Europe. C’est faux. Ou, plutôt, c’est jouer avec la vérité. Les clubs anglais voient souvent des fans voyager en dehors des cortèges officiels. Ainsi, lors du Liverpool-Chelsea (2-2, 5 t.a.b. à 4) de 2019 joué à Istanbul ou du Manchester City-Villarreal (1-1, 5 t.a.b. à 4) de 2023 à Athènes, il y avait beaucoup plus que 6.000 supporters dans les tribunes.