ASSE Mercato : ça bouge pour Nadé, un maestro au cœur des discussions !
PSG Mercato : une nouvelle recrue bouclée avant Nantes, Akliouche à la relance ?

Maghnes Akliouche (AS Monaco)
Bastien Aubert
12 août 2025

Alors que le mercato bat son plein, le Paris Saint-Germain vient d’officialiser sa troisième recrue estivale avant la première journée de Ligue 1 à Nantes (dimanche, 21h). Et ce n’est sans doute pas fini.

🟩 Accord proche

Le PSG poursuit son mercato estival malin. Après une arrivée plutôt discrète de Renato Marin, le champion de France a fait sensation en bouclant l’arrivée de Lucas Chevalier. Mais ce n’est pas tout. Hier, Paris a également sécurisé la venue d’Illia Zabarnyi, défenseur central ukrainien de 22 ans, en provenance de Bournemouth.

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Zabarnyi a signé son contrat et son officialisation vient de tomber. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.Cette arrivée vient renforcer un secteur défensif que le PSG veut plus solide et compétitif.

Akliouche relancé ?

Un autre dossier brûlant agite l’effectif parisien : celui de Maghnes Akliouche. L’ailier de 23 ans, longtemps donné partant depuis la fin de la dernière saison, a vécu un début de mercato plus calme que prévu. Pourtant, les dernières nouvelles pourraient relancer son avenir.

Selon L’Équipe, l’Inter Milan a formellement exprimé son intérêt auprès de l’AS Monaco pour recruter l’international Espoirs français. Mais ce n’est pas tout. Une autre grosse écurie européenne, dont l’identité reste secrète, s’est également positionnée. Le quotidien rappelle que le PSG, Manchester City et Liverpool ont tous manifesté un intérêt marqué pour Akliouche ces dernières semaines.

Malgré ces sollicitations, le principal concerné reste discret, ne laissant filtrer aucun indice sur ses envies ou ses décisions à venir. Ce flou entretient le suspense autour de son futur, dans un mercato qui pourrait s’emballer dans les prochaines semaines.

