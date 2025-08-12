PSG Mercato : la guerre est déclarée avec Donnarumma, Riolo sous le choc ! 

Écarté d’une partie des séances d’entraînement du PSG, puis rayé de la liste des convoqués pour la Supercoupe d’Europe par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma (26 ans) vit une humiliation publique qui ne passe pas.

Le clan Donnarumma est sous le choc. Après avoir été l’un des héros de la campagne victorieuse en Ligue des Champions, le gardien du PSG pensait avoir sécurisé sa place dans l’histoire récente du club. Mais aujourd’hui, il se retrouve mis à l’écart, comme un joueur en trop. « Après tout ce qu’il a fait, en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, il ne l’inclut même pas dans une compétition à laquelle il n’aurait jamais accédé sans lui… » confie une source proche dans L’Équipe. Pour l’Italien et son camp, la blessure est profonde et l’exclusion vécue comme un affront.

Les rumeurs de tensions internes se multiplient. En interne, certains évoquent un différend survenu après la finale de C1, d’autres pointent du doigt une volonté claire de tourner la page et préparer l’arrivée d’un nouveau gardien. Quoi qu’il en soit, le message envoyé est limpide : Donnarumma ne fait plus partie des plans prioritaires du coach espagnol.

« Le traitement de Donnarumma est violent ! »

Cette situation explosive a fait réagir Daniel Riolo, qui n’a pas mâché ses mots sur RMC. « Ok, l’affect n’existe plus dans le foot et quand on gagne on a raison. Mais on a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! C’est même assez fou. Comment les autres vivent ça ? Ce ne sont pas des machines. Un pote à eux écarté comme un vaurien… » s’est emporté le consultant, dénonçant un manque total d’humanité.

L’affaire Donnarumma n’en est qu’à ses débuts. Si la fracture entre le gardien et le club se confirme, un départ cet été paraît inévitable. De quoi déjà agiter le marché des transferts, où les grands clubs européens observent la situation avec gourmandise. La guerre est déclarée, et elle risque de faire des étincelles dans les prochaines semaines.