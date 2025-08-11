PSG Mercato : Donnarumma a tranché pour son avenir, une offre est sur la table !

Gianluigi Donnarumma (26 ans) souhaite quitter le PSG pour rejoindre Manchester United. Les Red Devils ont déjà formulé une première offre, tandis que Chelsea s’invite dans le dossier par l’intermédiaire d’un agent.

🟥 Rumeur

Le mercato estival pourrait bien connaître un nouveau feuilleton XXL. D’après les informations d’Achille Ash, Gianluigi Donnarumma aurait exprimé son désir de rejoindre Manchester United. Le portier italien de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSG, est valorisé à 30 millions d’euros par la direction parisienne.

Manchester United n’a pas tardé à passer à l’action : les Red Devils auraient déjà soumis une première offre officielle aux dirigeants du PSG. Si le montant exact de cette proposition n’a pas filtré, elle marque le début d’un bras de fer qui pourrait agiter les prochaines semaines.

Mais ce dossier ne sera pas une simple formalité pour United. Ces dernières heures, Chelsea se serait également manifesté, via un intermédiaire, pour sonder le PSG et se positionner en vue d’ouvrir des négociations. Les Blues, qui veulent renforcer la concurrence dans leurs cages, pourraient rapidement mettre sur la table une offre concurrente.

« Le coup d’œil de But FC »

Avec Manchester United et Chelsea prêts à dégainer, l’avenir de Gianluigi Donnarumma risque bien de se jouer en Premier League… et le feuilleton ne fait que commencer.