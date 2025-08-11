PSG Mercato : Campos a flashé sur un prodige danois 
PSG Mercato : Campos a flashé sur un prodige danois 

Morten Hjulmand (Sporting)
Bastien Aubert
11 août 2025

Annoncé proche de la Juventus, le milieu danois Morten Hjulmand reste un dossier ouvert. Tandis que la Vieille Dame traîne pour conclure, le PSG observe et pourrait saisir l’opportunité de s’imposer sur ce mercato estival.

🟥 Rumeur

Le nom de Morten Hjulmand agite le mercato européen. Révélation de la saison avec le Sporting Lisbonne, le milieu défensif danois, âgé de 26 ans, suscite les convoitises des plus grands clubs. La Juventus semble tenir la corde, mais le dossier est loin d’être réglé.

En Italie, certains médias assurent que Hjulmand aurait déjà donné son accord de principe à la Juventus pour un contrat de cinq ans, avec un salaire estimé à environ 3 millions d’euros nets par saison. Toutefois, aucune signature officielle n’a encore été déposée. Le Sporting, qui détient le joueur sous contrat avec une clause libératoire estimée entre 60 et 80 millions d’euros, ne veut pas céder en dessous d’une certaine somme. Or, la Juventus ne propose qu’environ 40 millions d’euros plus des bonus, creusant l’écart entre les deux parties.

Campos a flashé sur Hjulmand

Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain se positionne en embuscade. Selon PSG Inside Actus, le profil de Hjulmand séduit particulièrement Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Le milieu danois, reconnu pour son abattage défensif, sa capacité à récupérer les ballons et à déclencher rapidement les attaques, correspond parfaitement aux besoins parisiens d’un véritable récupérateur.

Si aucune offre officielle n’a encore été déposée par le club de la capitale, la direction reste attentive à chaque évolution. Avec des moyens financiers supérieurs à ceux de la Juventus, le PSG pourrait jouer la carte de la patience et de la puissance économique pour faire basculer le dossier en sa faveur.

