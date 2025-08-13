PSG : battre Tottenham pour espérer égaler un record du FC Barcelone et du Bayern

S’il s’impose ce soir en Supercoupe d’Europe, le PSG pourrait espérer égaler le nombre de titres remportés sur une année calendaire, détenu par le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Ce soir, à Udine, le PSG défie Tottenham pour la Supercoupe d’Europe. C’est peu dire que les hommes de Luis Enrique sont les grandissimes favoris de cette épreuve, remportée neuf fois sur les dix dernières éditions par le tenant de la Champions League. Non seulement ils connaissent une année 2025 de rêve mais, en plus, hormis au poste de gardien, ils ont gardé leurs meilleurs joueurs. Alors que les Spurs, eux, ont encore fait preuve d’instabilité, changeant par exemple d’entraîneur (le Danois Thomas Frank a succédé à Ange Postecoglou).

Paris aurait pu être recordman avec le Mondial des Clubs

S’il s’impose ce soir, le PSG restera en course pour un exploit qui n’a que deux précédents dans l’histoire : remporter six trophées sur une année calendaire. Jusqu’à présent, seuls le FC Barcelone (en 2009) et le Bayern Munich (en 2020) ont fait aussi bien. Le club du Qatar a déjà mis la main sur le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Champions League. Avec la Supercoupe, ça ferait cinq et il resterait la Coupe Intercontinentale en fin d’année pour arriver à six. La BBC, qui a sorti cette information, rappelle que si Paris avait battu Chelsea en finale du Mondial des Clubs, il aurait pu devenir le recordman absolu avec sept trophées.

Du reste, la BBC a produit une présentation très élogieuse du PSG, dans laquelle elle assure que cette équipe n’a aucun point faible, que Luis Enrique a réussi son pari en bannissant les ego du vestiaire et qu’elle est amenée à régner sur le football européen.