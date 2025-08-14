PSG Mercato : les deux renforts que Luis Enrique pourrait avoir avant la fin du mercato

Après Zabarnyi, Chevalier, et Marin, le PSG a quasiment bouclé son mercato. Mais un ou deux renforts pourraient encore débarquer avant la fin du mercato.

Le PSG a démarré sa saison sur une note positive avec la victoire en Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham, grâce notamment aux performances décisives de Kang-in Lee et Gonçalo Ramos, deux joueurs qui ont marqué en fin de match alors que leur avenir était encore incertain. Ramos, longtemps considéré comme un joueur de rotation à cause de l’arrivée d’Ousmane Dembélé, a confirmé sa place dans l’équipe en affirmant qu’il resterait à Paris, sous contrat jusqu’en 2028.

De son côté, Kang-in Lee, moins utilisé depuis l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, pourrait profiter de sa bonne entrée pour obtenir davantage de temps de jeu, même si son départ n’est pas totalement exclu si une offre jugée intéressante arrive.

Deux recrues supplémentaires à venir ?

Sur le plan du mercato, le PSG reste actif et flexible. Après avoir renforcé son effectif avec les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier ainsi que le défenseur central Illya Zabarnyi, le club parisien ne ferme pas la porte à un ou deux renforts supplémentaires. Selon L’Équipe, les priorités identifiées sont un ailier gaucher et un latéral droit, des postes jugés stratégiques pour offrir davantage d’options à Luis Enrique et compléter un effectif déjà riche mais qui doit répondre aux exigences d’une saison ambitieuse en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Parallèlement, le PSG doit également gérer les départs. Sept joueurs sont concernés : Nordi Mukiele, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Renato Sanches, Marco Asensio et Ilyes Housni, tous ayant désormais des pistes concrètes pour quitter le club. La stratégie du club reste claire : vendre pour libérer de la place et éventuellement recruter si les bonnes opportunités se présentent, dans le but de renforcer un effectif à la fois compétitif et équilibré.