PSG Mercato : les dossiers Mora (FC Porto) et Akliouche (AS Monaco) relancés

D’ici la fin du mercato, le PSG aimerait recruter un jeune joueur offensif. Il hésite encore entre Rodrigo Mora (FC Porto) et Maghnes Akliouche (AS Monaco).

🟧 Piste crédible

Luis Enrique a donné le temps, mardi, avant la Supercoupe d’Europe, pour la saison à venir. Pas question d’un relâchement au PSG malgré l’historique saison 2024-25. L’Espagnol est ambitieux, il tient à marquer son époque avec une domination étendue sur l’Europe. Et comme son employeur peut acheter qui il veut, il en profite un maximum pour bâtir un effectif XXL à coups de centaines de millions. Lucas Chevalier et Illya Zabarny sont débarqués en provenance du LOSC et de Bournemouth pour respectivement 55 M€ et 63 M€. Et un autre gros coup devrait être réalisé d’ici la clôture du mercato le 1er septembre.

Contact renoué avec Porto pour Mora

Selon le compte X PSGInside-Actus, la direction parisienne souhaiterait recruter un jeune joueur offensif. Elle continue à explorer deux pistes bien connues, celles menant à Rodrigo Mora (FC Porto) et Maghnes Akliouche (AS Monaco). L’insider assure que Luis Campos aurait repris contact avec le club portugais pour son milieu offensif de 18 ans. Celui-ci a récemment prolongé son contrat avec les Dragons, mais il s’agissait surtout de fixer une clause de départ élevée, justement dans le cas où un club fortuné comme le PSG viendrait aux nouvelles.

Akliouche a aussi ses partisans en interne, notamment parce qu’il connaît déjà bien la Ligue 1, qu’il est polyvalent et qu’il est français. La direction du PSG souhaite en effet franciser au maximum son effectif. L’AS Monaco s’est déjà résolue à vendre son jeune ailier de 23 ans. Même si elle préfèrerait que ce soit à un club étranger, elle ne dira pas non à un gros chèque parisien. En tout cas, entre Mora et Akliouche, le PSG n’a pas encore fait son choix. La certitude, c’est que l’un des deux devrait débarquer.

« Le coup d’œil de But FC »

« Vu la richesse du milieu et de l’attaque parisienne, le recrutement de Mora ou d’Akliouche ne saute pas aux yeux. Car hormis Dembélé, tous les titulaires actuels sont encore très jeunes. »