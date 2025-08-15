PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !

Gianluigi Donnarumma, lors de son dernier match avec le PSG, en finale du Mondial des Clubs contre Chelsea.
Raphaël Nouet
15 août 2025

Selon la presse anglaise, le Real Madrid, ennemi du PSG version Qatar, serait très attentif à la situation de Gianluigi Donnarumma, poussé vers la sortie à Paris et courtisé par Manchester City.

🟥 Rumeur

Même si Lucas Chevalier a connu une première en forme de montagnes russes contre Tottenham en Supercoupe d’Europe (2-2, 4 t.a.b à 3), la page Gianluigi Donnarumma est bien tournée au PSG. Plus question de revenir en arrière. Le gardien italien doit partir cet été ou dans un an, à la fin de son contrat. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne prolongera pas. Manchester City serait en contacts avancés avec lui. Mais, selon Caught Offside, un autre grand club le suit du coin de l’œil.

Courtois sera en fin de contrat en 2026 au Real Madrid…

Ce club, c’est le Real Madrid. L’actuel titulaire des cages merengue, Thibaut Courtois, est sous contrat jusqu’en 2026. Des négociations ont lieu pour une prolongation. Mais une arrivée de Donnarumma, plus jeune de sept ans (26 ans contre 33), pourrait tout remettre en question. Car même si le Belge est excellent depuis des années, il a connu une grave blessure la saison dernière, et l’Italien est considéré comme le meilleur du monde à son poste.

Le Real Madrid et Manchester City sont les deux principaux ennemis du PSG version Qatar. Les Merengue parce qu’ils critiquent le dopage financier et ont recruté Kylian Mbappé librement à l’été 2024. Les Citizens parce que leur propriétaire, l’émirat d’Abou Dabi, est un rival régional du Qatar. Pour l’Italien, qui ne digère pas son départ du PSG, signer chez l’un ou l’autre serait une douce revanche…

