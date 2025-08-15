PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
La Liga démarre, le FC Barcelone lancé dans un contre-la-montre, le Real Madrid revanchard

Marcus Rashford en plein débordement lors d'un match amical du FC Barcelone.
Raphaël Nouet
15 août 2025

Les grands quotidiens sportifs espagnols titrent sur la reprise de la Liga, ce vendredi, alors que le FC Barcelone tente désespérément d’inscrire ses recrues.

Marca : une Liga de 10 commence

Pour Marca, cette nouvelle édition de la Liga va se résumer à un duel de numéros 10 entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Car on voit mal, effectivement, qui pourrait se mêler à la lutte au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

AS : Mastantuono, celui qui manquait

Présenté hier, Franco Mastantuono est très attendu au Real Madrid, même si le fait qu’il est désigné Lionel Messi, idole du FC Barcelone, comme le plus grand joueur de tous les temps, a fait grincer quelques dents.

Sport : inscriptions à la limite

Le FC Barcelone débutera sa campagne de Liga demain sur la pelouse de Majorque et, pour le moment, ses recrues Javi Garcia et Marcus Rashford ne sont toujours pas inscrites. Ca devrait le faire pour les deux, mais ce sera limite.

Mundo Deportivo : priorité Rashford

La direction blaugrana fait son possible pour que l’ailier anglais puisse être inscrit auprès de la Liga pour le match à Majorque. Et ce même si une éventuelle absence ne devrait pas être trop préjudiciable vu que Raphinha, qui évolue au même poste, est opérationnel.

