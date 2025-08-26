PSG Mercato : Arnau Tenas file à Villarreal, les chiffres du transfert révélés

Retour express en Liga pour Arnau Tenas, en partance du PSG…

Le marché des transferts réserve parfois des rebondissements inattendus, et Arnau Tenas en est le parfait exemple. À tout juste un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le portier espagnol a opté pour un retour rapide dans son pays natal. Son engagement avec Villarreal s’est concrétisé en un temps record ces derniers jours, illustrant la volonté commune des deux clubs de boucler ce dossier sans attendre. Déjà, un rebond vers la Liga semblait se dessiner pour le gardien parisien.

Un deal rentable pour le PSG

Arrivé gratuitement à Paris à l’été 2023, Tenas n’aura donc coûté aucun centime en indemnité initiale au club parisien. Selon Foot Mercato, le transfert fraîchement conclu avec le sous-marin jaune offre au PSG un joli retour sur investissement : 4,5 millions d’euros garantis, auxquels s’ajoutent 1,5 million d’euros de bonus potentiels. Cette opération express permet à Paris d’empocher une somme non négligeable, tout en libérant un élément pour lequel la concurrence était de plus en plus rude. Pour retrouver tous les détails de ce mouvement majeur, la confirmation du transfert vers Villarreal a suscité de nombreux commentaires parmi les supporters.

Pourquoi le PSG laisse filer Tenas

Ce choix de se séparer de Tenas n’a rien d’un aveu de faiblesse pour le PSG, bien au contraire. L’effectif, désormais riche en gardiens expérimentés, ne laissait guère de place à un Tenas en quête de temps de jeu et de responsabilités. L’occasion de retrouver un rôle central en Liga, dans un club ambitieux, représente un nouveau défi logique pour le joueur. Paris, de son côté, optimise la gestion de ses effectifs et poursuit la rationalisation de son groupe. Cette tendance s’accompagnait depuis plusieurs semaines de discussions sur les différentes pistes de sortie pour l’Espagnol.

Ce qu’il faut retenir du transfert

En quelques jours seulement, le départ d’Arnau Tenas est devenu l’un des dossiers chauds du marché parisien. Le PSG réalise une plus-value immédiate sur un joueur recruté sans indemnité, tout en clarifiant la hiérarchie de ses gardiens. Pour Villarreal, c’est l’assurance de renforcer son effectif avec un talent encore prometteur. Et pour Tenas, la perspective de relancer sa carrière sur sa terre natale est désormais une réalité. Pour aller plus loin sur l’aspect financier du transfert, le montant versé par Villarreal a été largement analysé dans la presse spécialisée, confirmant le bien-fondé stratégique de cette décision des deux côtés.