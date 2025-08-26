OL Mercato : Fofana prend une décision radicale pour son avenir !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : Arnau Tenas file à Villarreal, les chiffres du transfert révélés

PSG Mercato : Arnau Tenas file à Villarreal, les chiffres du transfert révélés
Laurent Hess
26 août 2025

Retour express en Liga pour Arnau Tenas, en partance du PSG…

Le marché des transferts réserve parfois des rebondissements inattendus, et Arnau Tenas en est le parfait exemple. À tout juste un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, le portier espagnol a opté pour un retour rapide dans son pays natal. Son engagement avec Villarreal s’est concrétisé en un temps record ces derniers jours, illustrant la volonté commune des deux clubs de boucler ce dossier sans attendre. Déjà, un rebond vers la Liga semblait se dessiner pour le gardien parisien.

Un deal rentable pour le PSG

Arrivé gratuitement à Paris à l’été 2023, Tenas n’aura donc coûté aucun centime en indemnité initiale au club parisien. Selon Foot Mercato, le transfert fraîchement conclu avec le sous-marin jaune offre au PSG un joli retour sur investissement : 4,5 millions d’euros garantis, auxquels s’ajoutent 1,5 million d’euros de bonus potentiels. Cette opération express permet à Paris d’empocher une somme non négligeable, tout en libérant un élément pour lequel la concurrence était de plus en plus rude. Pour retrouver tous les détails de ce mouvement majeur, la confirmation du transfert vers Villarreal a suscité de nombreux commentaires parmi les supporters.

Pourquoi le PSG laisse filer Tenas

Ce choix de se séparer de Tenas n’a rien d’un aveu de faiblesse pour le PSG, bien au contraire. L’effectif, désormais riche en gardiens expérimentés, ne laissait guère de place à un Tenas en quête de temps de jeu et de responsabilités. L’occasion de retrouver un rôle central en Liga, dans un club ambitieux, représente un nouveau défi logique pour le joueur. Paris, de son côté, optimise la gestion de ses effectifs et poursuit la rationalisation de son groupe. Cette tendance s’accompagnait depuis plusieurs semaines de discussions sur les différentes pistes de sortie pour l’Espagnol.

Ce qu’il faut retenir du transfert

En quelques jours seulement, le départ d’Arnau Tenas est devenu l’un des dossiers chauds du marché parisien. Le PSG réalise une plus-value immédiate sur un joueur recruté sans indemnité, tout en clarifiant la hiérarchie de ses gardiens. Pour Villarreal, c’est l’assurance de renforcer son effectif avec un talent encore prometteur. Et pour Tenas, la perspective de relancer sa carrière sur sa terre natale est désormais une réalité. Pour aller plus loin sur l’aspect financier du transfert, le montant versé par Villarreal a été largement analysé dans la presse spécialisée, confirmant le bien-fondé stratégique de cette décision des deux côtés.

LigaMercatoPSG
#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet