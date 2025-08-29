Mercato PSG : Manchester City fait traîner le dossier Donnarumma
Mercato PSG : Manchester City fait traîner le dossier Donnarumma

Louis Chrestian
29 août 2025

Un départ attendu, mais complexe pour Donnarumma au PSG

Le suspense reste total autour de Gianluigi Donnarumma à Paris. Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG, le gardien italien se retrouve écarté, voyant Lucas Chevalier lui passer devant dans la hiérarchie. Donnarumma, pilier du sacre continental au printemps, a fait ses adieux au public du Parc des Princes, mais la porte de sortie reste entrouverte à seulement quelques jours de la fin du marché.

La direction parisienne, en plein dégraissage après les départs de joueurs comme Carlos Soler et bientôt de Marco Asensio, s’est fixée un objectif clair : alléger l’effectif et encaisser des ventes. D’abord intransigeant, le PSG réclamait 50 millions d’euros, avant de revoir ses prétentions à la baisse, désormais fixées à 30 millions. Même à ce tarif, le départ du gardien n’est toujours pas ficelé.

City temporise et pousse Paris à revoir ses exigences

Dans ce jeu tendu, Manchester City joue le temps. Un accord de principe aurait été trouvé entre les Skyblues et l’international italien de 26 ans, mais le club anglais laisse sciemment traîner les négociations, espérant un rabais supplémentaire sur le prix. Cette posture énerve Paris alors que le couperet du mercato approche.

City attend un déblocage sur la situation de son propre portier, Ederson, annoncé tout proche de Galatasaray. Tant que ce dossier ne bouge pas, rien ne sera officiel pour Donnarumma. Une pression tactique, parfaitement assumée par le club mancunien, qui use du contexte pour affaiblir la position de Paris.

La patience reste le maître-mot du côté du portier, bien que le choix de rester sur le banc jusqu’en hiver pourrait coûter cher à quelques mois de la Coupe du Monde. Dans les rangs parisiens, on scrute chaque rebondissement, alors que les dernières offres concernant certains cadres comme Marco Asensio montrent que tout peut encore basculer à tout moment.

